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Стотици жители на столичния квартал "Кръстова вада" излязоха тази вечер на протест срещу насилието над животни, след като мъж изрита смъртоносно пред очите на стопаните му трикилограмовото женско кученце Кнопа, деветгодишен йоркширски териер.

Инцидентът е станал вчера малко преди 21 часа в столичния квартал "Кръстова вада" на улица "Иван Колев" до кръстовището с "Ивайло Петров".

На запис от охранителна камера се вижда как мъж рита с голяма сила животното, което отхвърча към паркиран автомобил, блъска се в него и повече не помръдва.

На видеото се вижда още как между него и друг млад мъж започва физически сблъсък, в който придружителят на кучето надделява, а опонентът му бяга.

"Той просто ми каза, че тук не било позволено да се разхождат кучета. Попитах го защо, тъй като аз си нося чантичка с мен, за да почистя след кучето си. Малко след този момент мъжът направо побесня", разказа пред "Нова телевизия" мъжът, представен само с малкото си име - Константин.

Собственичката Снежана Кишчук твърди във фейсбук, че ритникът е бил нанесен само защото кученцето е минавало покрай къщата, в която нападателят живее (случката е пред входовете на приземни гаражи откъм улицата на кооперация, бел. ред.). Тя казва, че Кнопа е била много е гальовна и мила и не е проявявала никаква агресия.

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Друга жителка на квартала - Малвина Йовчевска, е била свидетел на инцидента. Тя разказва в социалната мрежа, че е имала разправия със същия човек минути по-рано.

"Докато разхождах кучетата си на ул. "Ген. Иван Колев" 31, мъж, който вървеше зад мен, започна да ми прави забележки, че се намирам на "частна собственост" (а аз бях на тротоара) и трябва да си разкарам кучетата. След като му отвърнах, че никъде не пише частна собственост и това е доста застроен квартал и не е той човекът, който да ми казва къде да вървя. Продължих напред, след което мъжът побутна едното ми куче с крак, аз му казах, че ако докосне отново кучето ми ще го наритам, той ми каза да се махам да не ме нарита той мен", пише Йовчевска.

Протестиращите са се събрали пред дома на мъжа, убил кученцето, много от тях с домашните си любимци. На място има и засилено полицейско присъствие, предаде бТВ.

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