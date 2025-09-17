Във връзка със стартирането на поетапен текущ ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба - 2" - втора, трета, четвърта и пета част, се налага временно спиране на топлоподаването към абонатите в района. Това съобщиха от "Топлофикация София" на сайта си.

След като половин София е без топла вода: Омбудсманът поиска да се работи по-бързо
Текущият ремонт ще отнеме 90 дни и ще се осъществи в периода:

от 09:00 часа на 02.10.2025 г. до 20:00 часа на 30.12.2025 г.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години. През последният отоплителен сезон постъпиха множество сигнали за некачествено топлоподаване и нанесени материални щети, което прави ремонта наложителен и неотложен.

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района. В рамките на ремонта ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения. За да се минимизират неудобствата за потребителите, ще се работи поетапно. На отклоненията ще бъде монтирана спирателна арматура, позволяваща при наличие на техническа възможност, временно възстановяване на топлоподаването към някои абонати, докато се работи по други обекти.

Дружеството положи значителни усилия да се справи със собствени сили, но обемът на необходимите дейности изисква допълнителен ресурс и време.

Създадена е организация за възможно най-бързо завършване на отделните участъци. Уверяваме Ви, че ще положим максимални усилия прекъсването да бъде по-кратко от първоначално обявеното.

За актуална информация относно хода на ремонтните дейности, може да се информирате на тел. 0700 11 111 всеки делничен ден от 08:00 часа до 19:00 часа, както и да следите в сайта на дружеството www.toplo.bg.

