Средствата ще бъдат предназначени за възнагражденията на педагозите, които заместват липсващите медицински сестри

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Столичната община ще осигури до 490 000 евро от бюджета си за възнагражденията на педагогическите специалисти, които работят в яслените групи на общинските детски градини при трайна невъзможност за назначаване на медицински сестри.

Средствата бяха одобрени с решение на Столичния общински съвет по доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

С осигуреното финансиране ще се запази работата на над 70 яслени групи и ще се гарантира непрекъснатостта на грижата за децата, без да се налага тяхното затваряне или сливане. Средствата са предвидени за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г. и ще бъдат разпределени целево към бюджетите на общинските детски градини с яслени групи, на база на представени от градините трудови договори и фишове за изплатени възнаграждения.

"Това решение е важно, защото ни позволява да запазим работещи над 70 яслени групи и да гарантираме, че децата няма да останат без място за грижа заради липсата на медицински сестри. В София има свободни помещения и възможност за разкриване на нови яслени групи, но недостигът на медицински специалисти и липсата на ясно разписан механизъм за финансиране поставят директорите в изключително трудна ситуация. С днешното решение на Столичния общински съвет осигуряваме необходимия ресурс, за да продължат тези групи да работят и да разкрием нови, докато бъде намерено трайно решение на национално ниво", заяви Десислава Желязкова.

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В общинските детски градини в София функционират 179 яслени групи, в които се отглеждат 5582 деца. В 70 от групите вече, на местата на липсващите медицински сестри са назначени педагози, преминали допълнително специализирано обучение, и детегледачки съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26.

Въпреки че в София има 7786 неприети деца, от които 5486 в яслена възраст, наличието на свободни места в детските градини не е достатъчно условие за разкриване на нови групи. Основната пречка остава недостигът на медицински специалисти, а липсата на целево финансиране за педагогическите специалисти, които работят на техните места, създава риск от прекратяване на дейността на съществуващи групи, се казва в прессъобщение от "Московска" 33.

С приетото решение Столичния общински съвет осигурява необходимия финансов ресурс за изплащане на трудовите възнаграждения и осигурителните вноски в съответствие с действащото законодателство и Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование. То дава и финансова сигурност на директорите на детските градини, като средствата ще се използват единствено за тази цел.

Столична община ще продължи да търси трайно решение на национално ниво, което да уреди както организацията на работа, така и финансирането на педагогическите специалисти, назначавани в яслените групи при липса на медицински сестри.

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