Левият крак на 18-годишния младеж е бил сериозно наранен от твърди предмети и стъкла, като в раната вече е била започнала и инфекция от замърсената вода

18-годишен младеж, пострадал тежко по време на наводнението в "Елените", е спасен след три операции в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Младежът е приет в болницата мокър, без документи, само по тениска и къси панталони, след като е прекарал часове в наводнено помещение в сграда в "Елените". Левият му крак е бил сериозно наранен от твърди предмети и стъкла, като в раната вече е била започнала инфекция от замърсената вода.

Събудих се от водата, която нахлуваше през прозорците. Опитах да избягам, но водната стихия беше толкова силна, че ме залепи до стената. Започна да ме удря ток, тъй като водата беше навлязла в контактите, разказал Артьом пред лекарите в болницата, цитиран от БТА.

Младежът е успял да се евакуира до по-висок етаж, където е изчакал с други хора да бъдат спасени. По-късно е откаран с линейка до Бургас.

Състоянието му е наложило незабавна оперативна намеса в Клиниката по ортопедия и травматология. Впоследствие са извършени още две операции за овладяване на инфекцията. Лекарите са успели да запазят крайника.

Артьом вече е изписан, а семейството му изрази благодарност към екипа на УМБАЛ-Бургас за навременната намеса, професионализма и човешкото отношение, казаха от болницата.

Природната стихия връхлетя курортното селище на 3 октомври и взе 4 жертви. След потопа на място влезе тежка техника за поетапно премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и за освобождаване на основните подходи и инфраструктурата на селището.

Областният управител Владимир Крумов отправи и искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования.

От своя страна премиерът Росен Желязков се закани случаят с "Елените" да стигне до съд.

