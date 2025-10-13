18-годишен младеж, пострадал тежко по време на наводнението в "Елените", е спасен след три операции в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Водокалипсис

Младежът е приет в болницата мокър, без документи, само по тениска и къси панталони, след като е прекарал часове в наводнено помещение в сграда в "Елените". Левият му крак е бил сериозно наранен от твърди предмети и стъкла, като в раната вече е била започнала инфекция от замърсената вода.

Събудих се от водата, която нахлуваше през прозорците. Опитах да избягам, но водната стихия беше толкова силна, че ме залепи до стената. Започна да ме удря ток, тъй като водата беше навлязла в контактите, разказал Артьом пред лекарите в болницата, цитиран от БТА.

Младежът е успял да се евакуира до по-висок етаж, където е изчакал с други хора да бъдат спасени. По-късно е откаран с линейка до Бургас.

Състоянието му е наложило незабавна оперативна намеса в Клиниката по ортопедия и травматология. Впоследствие са извършени още две операции за овладяване на инфекцията. Лекарите са успели да запазят крайника.

Артьом вече е изписан, а семейството му изрази благодарност към екипа на УМБАЛ-Бургас за навременната намеса, професионализма и човешкото отношение, казаха от болницата.

Вижте как изглеждат "Елените" след потопа
Виж още Вижте как изглеждат "Елените" след потопа

Природната стихия връхлетя курортното селище на 3 октомври и взе 4 жертви. След потопа на място влезе тежка техника за поетапно премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и за освобождаване на основните подходи и инфраструктурата на селището. 

Областният управител Владимир Крумов отправи и искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования.

От своя страна премиерът Росен Желязков се закани случаят с "Елените" да стигне до съд.

ИЗБРАНО
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания Лайф
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания
33216
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева Корнер
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева
18333
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен Бизнес
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен
3345
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха IT
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха
1392
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото Impressio
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото
539
Искате да се преместите в Тоскана? Това живописно село плаща 23 000 долара на нови жители Trip
Искате да се преместите в Тоскана? Това живописно село плаща 23 000 долара на нови жители
1511
Обелването на киви може да е като детска игра Вкусотии
Обелването на киви може да е като детска игра
895
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
1232
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли Времето
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
929