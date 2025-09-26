Старозагорският митрополит Киприан стана доктор по политически науки във Великотърновския университет след успешно защитен дисертационен труд, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

БПЦ

Днес в зала "Европа" на ректората на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" научно жури в петчленен състав с председател проф. д-р Ангелина Марковска и членове чл.-кор. проф. д.и.н. Владимир Чуков, проф. д-р Георги Манолов, проф. д.и.н. Трендафил Митев, проф. д.п.н. Филип Узунов единодушно присъди образователната и научна степен "доктор" в Професионално направление 3.3. Политически науки (Външна политика и дипломация) на Старозагорския митрополит Киприан със светско име Огнян Добринов Казанджиев, се посочва в съобщението.

Той е защитил успешно дисертационен труд на тема "Перспективи за подобряване на отношенията между Р. България и Р. Северна Македония под въздействие на църковната дипломация и сътрудничеството", разработен в катедра "Национална сигурност и политически науки" към Философския факултет, с научен ръководител проф. д.н. Вихрен Бузов.

Митрополит Киприан дирижира традиционния Великденски концерт в Старозагорската опера на 16 април
Изследването предлага иновативен подход към балканската дипломация, доказвайки, че религиозните институции могат да играят решаваща роля в преодоляването на исторически бариери и изграждането на устойчиво партньорство. Подчертава се значението на духовните и религиозни аспекти в международната дипломация, като се разкрива нова перспектива за преодоляване на исторически обиди, идеологически различия и културни разделения.

Снимка: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

Митрополит Киприан е публикувал три статии и една студия по темата на дисертацията.

