БАБХ задържа пратки с краставици, моркови и грозде, част от продукцията е унищожена, а останалата - върната на изпращача

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Над 51 тона плодове и зеленчуци от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди са спрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) през последните две седмици. Четирите пратки с краставици, моркови и грозде не са допуснати до пазара на Европейския съюз, като част от продукцията е унищожена, а друга е върната на изпращача.

На 20 октомври БАБХ съобщи, че е спряла и унищожила две пратки краставици от Турция с общо тегло 7140 килограма заради наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

Пратките са задържани на ГКПП "Капитан Андреево". Едната е била с тегло 4120 килограма, а другата - 3020 килограма. Лабораторните изследвания са установили остатъци от пестициди над максимално допустимите нива, поради което цялото количество е унищожено.

На 13 октомври агенцията съобщи и за задържана пратка от 10 960 килограма моркови, също с произход Турция. При лабораторните анализи са установени превишени стойности на остатъци от пестициди, поради което зеленчуците не са допуснати до европейския пазар и са насочени за унищожаване.

Ден по-рано, на 12 октомври, инспекторите са спрели 19 200 килограма десертно грозде от Турция, разпределени в 3840 касетки. След установени несъответствия с изискванията за безопасност пратката е върната на изпращача.

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Още една голяма пратка грозде е задържана на 8 октомври. Тя е съдържала 14 100 килограма плодове, разпределени в 2640 касетки. Лабораторните изследвания отново са показали превишени нива на остатъци от пестициди, а продукцията е насочена за връщане в Турция.

Общото количество на задържаните при четирите случая плодове и зеленчуци достига 51 400 килограма, или 51,4 тона.

През август БАБХ спря също над 19 тона с грозде с наднормено съдържание на пестици от Турция.

От Агенцията подчертават, че проверките на граничните пунктове продължават с цел да не се допускат до пазара на Европейския съюз храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

Контролът включва документални и физически проверки, вземане на проби и лабораторни изследвания за остатъци от пестициди. При установяване на превишения пратките се задържат и се предприемат мерки съгласно действащото законодателство.

На фона на засиления контрол по границите БАБХ, КЗП и НАП започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Целта е да се проследи пътят на хранителните продукти от доставчика до крайния потребител и да се установи дали се спазват изискванията за безопасност, качество и коректно предлагане на стоките. Първата съвместна проверка беше проведена в складовата база на "Лидл" край софийското село Равно поле.

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