Заради стръмните изкачвания и силния листопад тежкотоварният трафик от ремонта на тунел "Топли дол" се пренасочва по маршрут Ребърково -Своге-Нови Искър

1394 Снимка: БТА

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Предвиденият обходен маршрут за тежкотоварни моторни превозни средства над 12 тона през прохода "Петрохан" няма да се използва днес поради изключително неблагоприятни метеорологични условия и с цел осигуряване на безопасността на движение. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

В прохода има силен листопад, ниски температури и мъгла.

"Причината за решението ни са ниските температури и рискът от заледявания на пътното платно. Вече няколко пъти през последното денонощие се наложи опесъчаване, именно заради това. На места се образува "черен лед". При тези условия, камионите с товар не могат да преодолеят стръмните изкачвания и ако допуснем горе камиони, съществува реална опасност за сериозни проблеми в движението", заяви директорът на Областното пътно управление в Монтана инж. Володя Вълов, цитиран от БНТ.

Тежкотоварните автомобили ще се пренасочват по обходен маршрут по път II-16: Ребърково - гара Лакатник - Своге - Нови Искър - София.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ, добавя БТА.

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Тежкотоварният трафик ще преминава през прохода "Петрохан" в Стара планина в неделя поради ремонта на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус".

Тировете могат да бъдат спрени само при влошаване на метеорологичната обстановка, съобщи на 13 октомври областният управител на Монтана Иван Каменов.

Той уточни, че трасето през прохода "Петрохан" е единствената транспортна връзка, която при благоприятни метеорологични условия може да поеме тежкотоварния трафик.

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