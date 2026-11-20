Временно се ограничава движението на камиони над 12 тона заради ремонта на тунел "Топли дол"

905 Снимка: БТА

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Временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в петък, неделя и понеделник за улеснение на трафика, повишаване на безопасността и пропускливостта на автомобилите при основния ремонт на тунел "Топли дол" на магистрала "Хемус". Промяната важи за участъка от магистрала между 0 км при изхода на София и пътен възел "Ботевград" при 47-и км. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Днес от 15:00 ч. до 21:00 ч., ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София.

В неделя между 14:00 ч. и 21:00 ч. ще се ограничава пътуването на тежкотоварни автомобили над 12 т, движещи се към София.

В понеделник между 7:00 ч. и 9:00 ч., ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 т и в двете посоки.

По време на ограничението в петък, при подходящи метеорологични условия, алтернативният маршрут за превозни средства над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще преминава през прохода "Петрохан" и път II-16 София – Своге – Ребърково. При благоприятни метеорологични условия същият обходен маршрут ще може да се използва и в неделя от тежкотоварните автомобили, пътуващи към София. Поради очаквано влошаване на времето в неделя следобед и прогнозирани отрицателни температури проходът "Петрохан" може да остане затворен за товарни автомобили над 12 тона, пише БТА.

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В случай че интензивността на движението намалее, "Пътна полиция" ще започне пропускането на тежкотоварните автомобили и преди определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движението, повишаване на пропускателната способност на пътя и гарантиране на безопасността на всички пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ , както и денонощно на телефон 0700 130 20.

Движението в района на Сандански по пътя София - Кулата следва да се осъществява с повишено внимание заради ремонт, съобщиха по-рано от АПИ.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.