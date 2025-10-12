Ще се спира изцяло трафикът за София в участъка в ремонт на автомагистрала "Тракия" между 24 и 33 км от понеделник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове за около половин часq съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът ще бъде спиран в 12:00 ч., 14:00 ч., 16:00 ч. и 18:00 ч. за всички пътуващи от Пловдив към София. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили.

От АПИ апелират шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за тръгване с въведените часови ограничения. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив, могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София - Карлово, както и пътя Ихтиман - Самоков. По преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В още три участъка на автомагистрала "Тракия" в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи.

За повишаване на безопасността на движение и улеснение на шофьорите, всяка неделя до края на октомври от 14:00 ч. до 19:00 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София от пътен възел "Стара Загора" до София на автомагистрала "Тракия".

Вчера от АПИ информираха, че е завършил ремонтът в платното за Бургас на осем километра от автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик между 90 и 98 км. Трасето е с нова асфалтова настилка и отводняване, пътни знаци и ограничителни системи.

