Мъжете, които са филипинци, бяха открити на спасителен плот, след като изстреляли сигнална ракета

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Всички 19 души от екипажа на кораба GAS HUSKY са спасени и бяха докарани с хеликоптер "Кугър" в авиобаза "Чайка" във Варна. Моряците са от филипински произход и са в добро здравословно състояние, каза пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков.

По думите му вече е осигурено място, на което моряците да бъдат настанени. Осъществена е връзка и с корабособственика.

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Двама от моряците ще бъдат настанени в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна", след като всички са прегледани от спешни медици.

Операцията по търсене и спасяване е прекратена в 13.15 ч. от Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към ИА "Морска администрация".

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Плаващият под либерийски флаг газовоз, чийто авариен радиобуй се бе активирал тази сутрин в района на нос Калиакра, потъна в Черно море на около 50 мили източно от град Бяла.

Снимка: Bulphoto

Последната известна позиция на плавателния съд бе на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна товарният кораб BETUL 8, а пред журналисти членове на екипажа заявиха, че корабът е бил ударен от два морски дрона.

Снимка: БТА

От Военновъздушните сили вдигнаха изтребител Су-25 в 10.25 часа от Балчик, който извърши разузнаване от въздуха в района. Над мястото бе установен спасителен плот с хора, които преди това изстреляли сигнална ракета. Активиран бе и хеликоптер "Кугар" за спасяване на бедстващите, а малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

Снимка: Bulphoto

Командирът на екипажа на вертолета "Кугър", с който беше извършена спасителната операция - майор Марин Тасков, посочи, че моряците са били на спасителен плот. Операцията е протекла по същия начин като вчерашната, при която беше спасен 12-членният екипаж на товарния кораб BETUL 8.

Снимка: Bulphoto

Газовозът е превозвал 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет-Румъния.

В района няма данни за екологично замърсяване.

Снимка: Bulphoto

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.