Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos "Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в част от с. Лозен

72 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

На 30 септември (вторник) 2025 г. връзка с подмяна на уличен водопровод по ул. "Околовръстен път", с. Лозен се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 17:30 часа на клиентите на "Софийска вода" в района:

- между ул. "Кайгана", ул. "Св. Св. Кирил и Методий, ул. "Еделвайс", ул. "Бузлуджа" и ул. "Съединение";

- между ул. "Съединение", ул. "Шипка", ул. "Зорница" и ул. "Мургаш";

- между ул. "Съединение", ул. "Дъб", ул. "Къси дол" и ул. "Акация";

- между ул. "Преслав", ул. "Съединение", ул. "Варовита" и ул. "Крушите";

- между ул. "Съединение" , ул. "Васил Левски", ул. "Могилата" и ул. "Теменуга";

- ул. "Съединение" от помпена станция до автомагистрала "Тракия".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа "Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес:

ул. "Съединение" срещу кметството.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на "Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

"Софийска вода" АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.