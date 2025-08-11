В изявлението на софийския митрополит Даниил става ясно, че БПЦ няма доверие на строител с капитал 100 лв. и без изпълнени обекти до 2025 г.

Софийската митрополия, която се ръководи от патриарх Даниил, и кметът на район "Изгрев" в столицата Делян Георгиев влязоха в задочен и публичен спор за строежа на новия православен храм, който ще обслужва три квартала в района.

Митрополията отговори на Георгиев, който преди дни критикува църквата, че не е превела дарените от Столична община пари за довършването на храм "Св. Пимен Зографски". Кметът прилага натиск над патриарх Даниил, който е Софийски митрополит, строежът на храма да бъде извършен от една определена фирма, с което БПЦ не е съгласна, пък гласи отговорът на духовенството.

От митрополията уточняват в изявление по скандала, че това притискане е започнало още в началото на лятото и е в полза на фирма "Дока строй" ЕООД. Оттам призовават за ясна и прозрачна процедура за определяне на изпълнителя на строежа.

Задочният спор тръгна след пост на кмета Делян Георгиев миналата седмица във Фейсбук, който отправя упрек към митрополията.

"В качеството си на кмет на район "Изгрев" и единствен вносител на доклад до Столичния общински съвет с искане за дофинансиране от бюджета, на строително-монтажните дейности по първия православен храм в нашия район "Св. Пимен Зографски", отправих официално питане до Светата Митрополия с искане да ми бъде обяснено поради какви причини месеци наред се бави физическият превод на одобрената сума, към сметката на църковното ни настоятелство", заяви публично във Фейсбук миналата седмица кметът Георгиев.

Той напомни, че през юли 2024 г. СОС е подкрепил искането му за 1,5 млн. лв. от бюджета на София за довършване на църквата. В края на април Столична община е превела сумата по сметката на Митрополията, която пък е трябвало да я предостави на църковното настоятелство на храма, което движи строефа.

"Към днешна дата, нито стотинка от бюджетните пари не е постъпила по сметката, без адекватно, колегиално и юридически обосновано обяснение от страна на бюрократите на Митрополията. Летните месеци, подходящи за строителство бързо "отлетяха" и вместо вече да сме на "финалната права", ние тъпчем на едно място, напредвайки с незадоволителни темпове и рискувайки работата да спре, което ни отдалечава значително от физическото завършване и освещаване на църквата", недоволства кметът от бездействието, според него, на Софийската митрополия. Делян Георгиев напомня, че е редно волята на дарителя, в случая Столична община, да бъде изпълнена максимално бързо.

В отговора на Софийска митрополия се изтъква, че в изявлението на страницата на Георгиев се прави внушение, че духовенството не изпълнява волята на дарителя и задържа парите за себе си. И разкрива причината за забавената реакция - съмнение в избраната фирма, на която държи бившият социалист.

"Споделяме желанието на д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев", храмът да бъде завършен и осветен възможно най-скоро. До този момент в стремежа си да запази добрия тон ръководството на Софийската света митрополия се въздържаше от публичен коментар по случая, въпреки упражнения натиск строително-ремонтни дейности да бъдат възложени на един конкретен изпълнител, определен от кмета на район "Изгрев" - дружеството "Дока строй" ЕООД, ЕИК 205771361. За проявление на този натиск считаме изказването на д-р Делян Георгиев, на което сме длъжни да отговорим, за да защитим авторитета на Българската православна църква - Българска патриаршия, който е засегнат", гласи отговорът на Софийската митрополия.

"Разходването на публични средства, предоставени ни от бюджета на Столична община под формата на безвъзмездна финансова помощ, ни задължава да бъдем особено внимателни при определянето на изпълнителя и конкретните договорни условия", уточняват още от БПЦ.

Оттам посочват, че при извършена проверка на "Дока строй" ЕООД в ТРРЮЛНЦ са установили, че дружеството е регистрирано през 2019 г. с капитал от 100 лв. и седалище и адрес на управление в с. Овчарци, oбщ. Сапарева Баня. При проверка в сайта на Камарата на строителите от Софийска митрополия разбрали, че въпросната строителна фирма няма деклариран производствен опит до 2025 г., когато получила поръчки 100% за строителни дейности, възложени от район "Изгрев", на който е кмет Делян Георгиев.

И дават пример какво е построила до този момент фирмата, като изказват съмнения дали кметът не лобира за компанията. Изградените обекти от нея до момента са пристройка за 4 групи на ДГ "Радецки", надстрояване с един етаж на съществуващ административен корпус на ДГ "Радост", ремонт на покрив на ДГ "Брезичка" и реконструкция на детски площадки на територията на район "Изгрев", изреждат от митрополията.

"Можем само да предполагаме как "Дока строй" ЕООД е избрано за изпълнител на тези дейности и дали не е по причина, че кмет на района за периода на извършването им е именно д-р Георгиев...", заявяват оттам в позицията.

"Предвид гореизложеното, не сме убедени, че "Дока строй" ЕООД има капацитета и опита да изпълни строителни дейности, необходими за довършването на сложен проект като изграждането на храма "Свети Пимен Зографски" въз основа на ясни договорни условия, които гарантират в достатъчна степен интереса на възложителя", заявяват от митрополията в отговор на районния кмет.

