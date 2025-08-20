Шефовете на ДАНС в Пловдив и Варна са сменени, потвърдиха от пресцентъра на институцията.

Досегашният шеф на звеното в Града под тепетата бе Николай Петров. Постът във Варна пък бе заеман от Кирил Димов. По информация на "Фокус" той е получил заповед за пенсиониране днес в ранния обяд. Същото се е случило във вчерашния ден и с Петров.

От пресцентъра на ДАНС уточниха, че до избирането на нови шефове техните постове ще бъдат заемани от ръководни служители.

Кадрово решение се взе днес и на върха на НСО.

Кабинетът обяви, че ще предложи на президента ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на Национална служба охрана. Премиерът Желязков уточни, че това е част от предвидената в закона процедура.

Той каза, че МС ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ.

От друга страна обаче по въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където правомощията са вменени на правителството от Конституцията, не виждаме подобен подход, коментира Желязков. Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък, добави премиерът.

Министерски съвет като орган, който може да упражни законодателна инициатива по темата, защото Конституцията е казала, че тези въпроси се уреждат със закон, именно, за да не нарушава институционалният баланс, няма да предлага на парламента законодателни промени, заяви още Желязков.

От друга страна обаче парламентът е в правото си, но и в задължението си не само да упражнява парламентарен контрол към правителството, но и да разгледа своя ангажимент да предложи изменения, ако прецени това за необходимо, да ги гласува, но за да се възстанови единоначалието в тези служби, които в момента, поради обстоятелството, че се изпълняват от изпълняващи функциите - и главен секретар, и председател на ДАНС, вкл. и теми, свързани с дипломатическата служба, без да влизаме в конституционно установените правомощия на държавния глава, парламентът да се произнесе по този въпрос - дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри и временно изпълнение, което да се превърне не във временно, а в правило.

Емил Тонев е началник на НСО от 2020 г. През септември 2024 г. президентът Румен Радев го удостои с висше офицерско звание "генерал-майор", припомня БТА.

