От синдикалната организация заявиха, че дават възможност диалогът с министъра да продължи

77 Снимка: БТА

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Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) към този момент се въздържа от предприемането на протестни действия, посочиха от организацията в позиция, изпратена до медиите.

Преди дни председателят на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) Илия Кузманов каза, че служители от МВР ще участват в протестни действия в София на 28 ноември.

Решението служители на вътрешното министерство да не протестират на този етап идва на фона на протести на служители от седем държавни институции. Стачките са организирани от КТ "Подкрепа" с искания за увеличение на заплатите. От 23 ноември до 1 декември щафетно по един час ще протестират служители от Агенциите за социално подпомагане и по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.

Още от встъпването си в длъжност министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев последователно поставя пред нас въпроса за ограниченията в бюджета и финансовите възможности на министерството. На всички проведени срещи той е бил открит по отношение на тези ограничения, като същевременно поддържаме постоянен диалог за търсенето на възможни решения, пишат още в позицията си от СОДС-МВР, цитира я БТА.

Според тях решението им да не предприемат протестни действия е продиктувано от желанието им да дадат възможност на този диалог да продължи и да доведе до конкретни резултати, като получаване на възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас прослужено време).

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Към момента е ясно, че за държавните служители със статут по Закона за държавния служител в проекта на държавния бюджет за следващата година са предвидени 5% увеличение на заплатите и суми за представително облекло, посочиха също в позицията.

На 13 ноември от МВР съобщиха, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е участвал в заседание на Съвета за социално партньорство. На заседанието по отношение на възнагражденията министърът посочи, че финансовото състояние на държавата не позволява увеличение през 2027 година.

Той подчерта необходимостта от по-ефективно управление на ресурсите и ограничаване на разходите, които не са пряко свързани със заплащането на служителите. Според него това би създало възможности за бъдещо подобряване на възнагражденията и материално-техническото обезпечаване на ведомството.

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