Служител на "Съдебна охрана" се застреля в дома си във вилна зона "Кенана" в Хасково, съобщиха Булфото и "Хасково Нет".
Мъжът, който е на около 50-годишна възраст, е посегнал на живота си около 10 часа на улица "Георги Китов".
По това време строителни работници в близката къща чули гърмеж откъм пътя и видели човекът да се свлича на земята. Веднага подали сигнал на спешния телефон 112, а пристигналите униформени и екип на Спешна помощ открили мъжа мъртъв.
Снимка: Bulphoto
Служителят на "Съдебна охрана" се е прострелял със служебното си оръжие. Той е семеен с едно дете. Преди да постъпи на работа в службата към Министерство на правосъдието е рабоил в Криминална полиция.
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Снимка: Bulphoto
По неофициална информация преди да се простреля, той е изпратил прощално съобщение на съпругата си.