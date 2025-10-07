2124 Снимка: iStock by Getty Images

Сложна операция за отстраняване на тумор на крака извърши републиканският консултант проф. Владимир Ставрев в Пловдив. Другата алтернатива за 66-годишната пациентка е била ампутация, която тя е отказала в столично лечебно заведение. Образуванието е било с много големи размери.

Тъжката диагноза липосарком Галина Георгиева научила в началото на годината. Жената е от село до Търговище и няколко месеца преди това била предглеждана от различни специалисти в региона заради малък хематом, който се появил на крака ѝ. Стигнала и до София.

"Като отидохме там, решението на лекаря беше, че трябва да се ампутира крайникът. Това е спасението, иначе ми остават най-много 2-3 месеца живот, на което и аз, и синът ми, и мъжът ми бяхме в абсолютен шок и казах да не ми се сърдят, че ще откажа ампутация. Колкото ми остава, толкова", каза пред БНТ Галина Георгиева.

Пациентката започва лъчетерапия в Панагюрище. Там се запознава с пациентка на професор Владимир Ставрев. В последствие той поема и нейния случай.

"В 21 век тенденцията е да се извършват така наречените органо-съхраняващи операции. Аз помня времето преди 30 години, когато започвах. Тогава основно се правиха ампутации, дезартикулации. Сега идеята е максимално да се съхрани качеството на живота на човека", каза проф. Владимир Ставрев.

Туморът притискал важни кръвоносни съдове, но екипът, извършвал операцията, се справил с това предизвикателство.

