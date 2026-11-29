Идва студен ден, минималните и максималните температури ще са отрицателни, а във вторник до минус 18 градуса

0 Снимка: БТА

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Снеговалежът създаде сериозни затруднения на въздушния транспорт, а летище "Васил Левски" в София затвори за кацащи полети до утре сутринта, съобщиха за БТА от аерогарата.

През целия ден то работеше при изключително тежки зимни условия. Пътници се оплакваха от продължително забавяне на полети, кръжене в очакване да бъде разчистена пистата, чакане в самолета, за да дойде автобус, за да ги откара до терминала, а информацията се променяше през цялото време.

Още в сутрешните часове от пресцентъра на летището съобщиха за леки отклонения в полетното разписание, като тогава посочените закъснения бяха между 15 и 30 минути и нямаше отменени полети. Причината бяха обилният снеговалеж и силният вятър, който образува снежни навявания и затруднява почистването на летищната инфраструктура.

През деня обстановката продължи да създава проблеми. От летището уточниха, че аерогарата работи, макар и при изключително трудни зимни условия. Решението за отмяна на даден полет се взема от командира на самолета, като има самолети, които продължават да излитат и кацат.

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От авиокомпания "България Еър" съобщиха, че закъснението на сутрешния полет София - Париж, планиран за 7:00 ч., е вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и усложнената обстановка на летището. От превозвача уточниха, че забавянето е породено от обстоятелства извън техния контрол.

Според министъра на транспорта Георги Пеев капацитетът на наземния оператор не е достатъчен, за да се гарантира нормалното протичане на полетите, което също допринесе за натрупването на закъснения.

От летището съобщиха, че от 21.00 ч. тази вечер до утре сутринта то затваря за кацащи полети.

Днес продължи да вали сняг, но постепенно валежите почти навсякъде спряха. Най-дебела е снежната покривка във Враца 39 см, в Монтана и Ловеч 28 см, в София 24.

Утре предупреждение от първа степен жълт код е сила за цялата страна за т.нар "леден ден", при които и минималните и максималните температури ще са отрицателни. В областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали е в сила и предупреждение за силен вятър от север-североизток.

За област Бургас предупреждението е и от втора степен оранжев код за обилни валежи от дъжд по крайбрежието и от сняг в района на Странджа.

Ще продължи да нахлува студен въздух и минималните температури ще се понижат значително, ще бъдат предимно между минус 9° и минус 4°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, малко по-високи по Черноморието. По планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания.

В планините на места ще превалява сняг. По-интензивни ще са снеговалежите в района на Странджа. Ще духа силен североизточен вятър.

На Балканите ще бъде значително по-студено от обичайното, на много места с валежи от сняг, в Южна Гърция от дъжд. Предимно слънчево ще бъде на Пиринеите и Франция. Облачно и дъждовно, но по-топло от обичайното ще бъде времето на Британските острови. В Централна Европа ще бъде по-студено от обичайното. Валежи от дъжд и сняг ще има главно в Южна Германия и в Западна Австрия.

У нас във вторник минималните температури ще се понижат значително, на отделни места до минус 16° - минус 18°. Дневните също ще остават под нулата, на места и до минус 8°. В равнините и котловините ще се образува мъгла, по-дълго ще се задържа по поречието на Дунав. В Източна България на отделни места ще превали слаб сняг. През втората половина на седмицата ще започне бавно затопляне, но ще остане по-студено от обичайното за периода. Вероятността за валежи е малка.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.