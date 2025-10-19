Две от доброволките са се уболи на тях, разказа инициаторът на благотворителната акция в Пловдив и София Лазар Радков

Поредното издание на акцията "Капачки за бъдеще" събра стотици ентусиазирани доброволци и столичани на площад "Александър Първи Батенберг" в столицата, които донесоха торби с ненужните пластмасови изделия, събирани грижливо месеци наред, вместо да ги хвърлят при биологичния отпадък или на улицата.

После с посредничеството на доброволците пластмасата се превръща в специално оборудвани за бебета неонатални линейки.

"Каузата продължава да бъде в помощ на детските и неонатологичните отделения в болниците в цялата страна", каза инициаторът на инициативата Лазар Радков. "Продължаваме да помагаме с апаратура, която в момента е на склад, и предстои апарати да бъдат дарени в болниците във Враца, Монтана и Силистра", добави той пред БТА.

Ден по-рано акцията по събирането на пластмасовите капачки се проведе в Пловдив, където обаче две от доброволките се натъкнали на игли в чувала и се уболи, разказа Радков. Жените са се наранили въпреки че са били с ръкавици.

Той помоли да не се слага нищо друго сред капачките и не скри недоумението си защо ще слагаш игла при пластмасови капачки.

"Намирали сме торба, пълна с игли, седалки от тоалетна, торба с орехи, дебитни карти, тестове за бременност и тестове за вирусни заболявания", изреди куриозните случаи активистът.

Наред с инцидента с иглите, в Пловдив организаторите на "Капачки за бъдеще" претърпели и други щети, вече материални. Крадци ограбили преди няколко дни помещението на доброволците от кампанията. Отмъкнали оборудването и екипировката, с които помагали при наводнението в курорта Елените.

"От помещението, в което се е съхранявало оборудването, са взети шлангове, обувки, спинална шина за пренасяне на пострадали. Все още нищо не е намерено", каза Лазар Радков той и благодари на всички, които са дарили средства за възстановяване на откраднотото.

"Каузата ни е да спасяваме животи, да подпомагаме детското здравеопазване, имаме и доброволни формирования, които помагат при пожари и наводнения", напомни доброволецът.

Той обяви, че в кината се представя филмът "Великани", който е посветен на "Капачки за бъдеще" - на цялата кампания и всички каузи през годините.

Със средствата, събрани от филма, вероятно още в понеделник ще успеят да дарят дефибрилатори в няколко училища. По думите му, дефибрилаторите са предвидени за работа от немедицински лица. Ще обучим учителите как да ползват дефибрилаторите, като целта ни е да бъде изградена мрежа от "горещи точки" с подготвени хора, допълни Лазар Радков.

