Поредното издание на акцията "Капачки за бъдеще" събра стотици ентусиазирани доброволци и столичани на площад "Александър Първи Батенберг" в столицата, които донесоха торби с ненужните пластмасови изделия, събирани грижливо месеци наред, вместо да ги хвърлят при биологичния отпадък или на улицата.

Още по темата

После с посредничеството на доброволците пластмасата се превръща в специално оборудвани за бебета неонатални линейки.

"Каузата продължава да бъде в помощ на детските и неонатологичните отделения в болниците в цялата страна", каза инициаторът на инициативата Лазар Радков. "Продължаваме да помагаме с апаратура, която в момента е на склад, и предстои апарати да бъдат дарени в болниците във Враца, Монтана и Силистра", добави той пред БТА.

Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>

Ден по-рано акцията по събирането на пластмасовите капачки се проведе в Пловдив, където обаче две от доброволките се натъкнали на игли в чувала и се уболи, разказа Радков. Жените са се наранили въпреки че са били с ръкавици.

Снимка: БТА

Той помоли да не се слага нищо друго сред капачките и не скри недоумението си защо ще слагаш игла при пластмасови капачки.

"Капачки за бъдеще" дари още една неонатална линейка (снимки)
Виж още "Капачки за бъдеще" дари още една неонатална линейка (снимки)

"Намирали сме торба, пълна с игли, седалки от тоалетна, торба с орехи, дебитни карти, тестове за бременност и тестове за вирусни заболявания", изреди куриозните случаи активистът.

Наред с инцидента с иглите, в Пловдив организаторите на "Капачки за бъдеще" претърпели и други щети, вече материални. Крадци ограбили преди няколко дни помещението на доброволците от кампанията. Отмъкнали оборудването и екипировката, с които помагали при наводнението в курорта Елените.

Снимка: БТА

"От помещението, в което се е съхранявало оборудването, са взети шлангове, обувки, спинална шина за пренасяне на пострадали. Все още нищо не е намерено", каза Лазар Радков той и благодари на всички, които са дарили средства за възстановяване на откраднотото.

Снимка: БТА

"Каузата ни е да спасяваме животи, да подпомагаме детското здравеопазване, имаме и доброволни формирования, които помагат при пожари и наводнения", напомни доброволецът.

Снимка: БТА

Той обяви, че в кината се представя филмът "Великани", който е посветен на "Капачки за бъдеще" - на цялата кампания и всички каузи през годините.

Снимка: БТА

Със средствата, събрани от филма, вероятно още в понеделник ще успеят да дарят дефибрилатори в няколко училища. По думите му, дефибрилаторите са предвидени за работа от немедицински лица. Ще обучим учителите как да ползват дефибрилаторите, като целта ни е да бъде изградена мрежа от "горещи точки" с подготвени хора, допълни Лазар Радков.

Снимка: БТА

ИЗБРАНО
Човекът, който даде на света очи Лайф
Човекът, който даде на света очи
3640
Синер не даде шанс на Алкарас и отново сложи короната за 6 милиона долара Корнер
Синер не даде шанс на Алкарас и отново сложи короната за 6 милиона долара
5404
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия Бизнес
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия
759
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време IT
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време
66
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен Impressio
Теория за "масовия човек", или как глупавият започва да се смята за умен
7557
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
3834
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I) Вкусотии
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I)
55