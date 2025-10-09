161 Снимка: Facebook

27-годишната Албена Станчева, която пострада най-тежко при катастрофата на планинското рали "Аладжа Манастир" във Варна, е стабилизирана и вече диша сама. Това съобщи в профила си в социалната мрежа Фейсбук бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов. След смъртта на детето си, мъжът поддържа връзка с близките на загинали и тежко ранени при инциденти на пътя у нас.

Младата варненка, която е самотна майка на 3-годишно момиченце, бе приета в неделя, 5 октомври, в критично състояние в реанимацията на МБАЛ "Света Анна" във Варна. Тя бе интубирана, с множество травми - черепно-мозъчна, гръдна, увреден гръбнак и ампутиран крак, а състоянието й се влошаваше.

Близките й помолиха всеки, който може да дари кръв за Албена да го направи и пред Центъра за трансфузионна хематология в морския град буквално се изви опашка. Десетки съпричастни със съдбата на младата жена дариха кръв.

"Изказваме сърдечна благодарност към всички, които с добротата си се отзоваха и дариха кръв за младата майка Албена, пострадала при инцидента край Аладжа манастир. Вашата съпричастност спасява животи!", написаха след това от Центъра по трансфузионна хематология във Фейсбук.

На младата жена обаче и предстои дълъг процес на възстановяване и поне няколко операции. Същевременно продължава издирването на портмонето й, изчезнало при тежкия инцидент в неделя.

В него е личната карта на Албена, без която не могат да бъдат оформени медицинските й документи.

"Търси се розово портмоне и в частност лична карта на името на Албена Стоянова Станчева - момичето,пострадало тежко при инцидента край Аладжа манастир в неделя. При транспортирането ѝ към болницата се установява,че липсва от дамската ѝ чанта. Вероятно в суматохата е било откраднато и впоследствие изхвърлено някъде", написа Росица Димитрова в групата "Забелязано във Варна".

