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АПИ планира изграждането на нови портални рамки с електронни табла по автомагистралите, както и двойно увеличаване на служителите, които наблюдават пътната обстановка, обяви председателят на Управителния съвет на пътната агенция инж. Александър Тодоров пред "Нова телевизия". Таблата с променливо съдържание ще позволяват на водачите да получават предупреждения за опасности и промени в пътната обстановка директно над пътните платна.

Войната по пътищата

"Точното наименование е знаци с променливо съдържание. Когато има информация, различна от тази на обичайните стационарни пътни знаци, тя може да бъде подадена към водачите чрез тези табели", обясни инж. Тодоров. Съоръженията ще бъдат оборудвани и с метеорологични станции, които ще събират данни за температурата, вятъра и други показатели.

Той представи и карта с предвидените места за изграждане на съоръженията. "Червените точки обозначават проект, разработван за автомагистрала "Тракия", който е бил прекратен през 2022 г. Сините показват вече изградени портални рамки без монтирани електронни табла, а зелените - съоръжения по автомагистрала "Струма", които са амортизирани", обясни шефът на АПИ.

В плановете е включена и автомагистрала "Марица", където също предстои изграждане на подобни съоръжения.

Според Тодоров дигитализацията ще доведе до прогресивно нарастване на обема от информация, която трябва да бъде обработвана и наблюдавана. Затова агенцията планира да удвои броя на служителите, които следят системата.

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Вече е въведена система, която обединява информация за катастрофи, ремонти, пътни ограничения и инциденти и я предоставя на навигационните платформи.

Снимка: БТА

"Данните постъпват чрез сигналите на телефон 112, горещия телефон на Агенция "Пътна инфраструктура", както и чрез каналите ни за комуникация с другите институции", обясни Тодоров.

Според него новата платформа позволява проверената информация да достига по-бързо до потребителите. Данните се подават във формат, в който навигационните системи и други заинтересовани платформи да могат да ги използват. Начинът, по който информацията се показва на шофьорите, зависи от възможностите на съответното приложение.

"Най-важното е максимален брой граждани да бъдат предупредени", подчерта шефът на АПИ.

Предвижда се системата да бъде надградена и с възможност за показване на обходни маршрути. Ще се работи и за съкращаване на времето между подаването на сигнал, проверката му и публикуването на информацията.

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