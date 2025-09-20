Повече от месец, след като 21-годишният Виктор Илиев след употреба на райски газ влетя с аудито си в автобус на градския транспорт в София, загиналият при произшествието сирийски лекар Иса Али все още не е погребан.

По информация на NOVA от близки до доктора, тялото му все още е в Съдебна медицина се чакат роднини, които да организират транспортирането му.

Зверската катастрофа стана на 15 август. Сигналът за инцидента беше подаден в 1:56 часа. Тогава 21-годишният Виктор Илиев се вряза с аудито си в спрелия градски автобус, пътуващ по една от нощните линии в София.

Впоследствие се оказа, че младият шофьор е карал със 199 км/ч, а непосредствено преди да се вреже в автобуса, употребявал райски газ.

Обвинението срещу Илиев е преквалифицирано и то вече е за умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на четирима души. Според последните поправки в Наказателния кодекс, които са в сила от 26 юли тази година, наказанието е от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, е и единствената жертва. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

Д-р Али е родом от сирийския град Ракка. На 15 септември е трябвало да отпразнува своя 61-ви рожден ден. В профила си в социалната мрежа лекарят е отбелязал, че е завършил "Акушерство и гинекология" в Медицинския университет в Пловдив, след което е работил в Стара Загора и Бургас.

