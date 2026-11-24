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През 1957 г. в болница в Богота млад колумбийски неврохирург - Саломон Хаким се сблъсква с необичайно медицинско противоречие. При пациент с неврологични нарушения той установява разширение на мозъчните стомахчета. Те представляват мозъчни кухини, изпълнени с гръбначномозъчна течност. При нормални условия тази течност се образува непрекъснато, циркулира и се отвежда от организма, но когато движението или оттичането ѝ е нарушено, тя може да се натрупа и да предизвика разширяване на стомахчетата. Това състояние се нарича хидроцефалия. Натрупването на течност често е свързано с повишено налягане в черепната кухина, затова именно налягането е един от важните показатели при изследването на пациента. В този случай обаче измереното налягане се оказва нормално.

Вместо да отхвърли наблюдението, Хаким започва да търси обяснение. Той предполага, че разширяването на мозъчните стомахчета може да въздейства върху околната мозъчна тъкан дори когато измереното налягане остава в нормални граници. Така се ражда идеята за заболяване, което дълго време може да остане неразпознато, защото не отговаря на утвърдените представи за хидроцефалията.О

Осем години по-късно д-р Хаким и американският невролог д-р Реймънд Адамс, заедно със свои колеги, публикуват наблюденията си върху пациенти с нарушения на походката, когнитивен спад и изпускане на урина. Най-същественото в това наблюдение е, че симптомите при част от пациентите се подобряват след отвеждане на гръбначномозъчна течност.

Описаното състояние става известно като синдром на Хаким-Адамс, или нормотензивна хидроцефалия. Откритието променя разбирането за някои неврологични нарушения в напреднала възраст, които дотогава лесно биха могли да бъдат приписани на необратими дегенеративни процеси.

Триадата на Хаким

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Нормотензивната хидроцефалия се среща предимно при хора над 60-годишна възраст. Класическата ѝ клинична картина включва три основни прояви, известни като триадата на Хаким.

Промяната в походката обикновено е първият и най-забележим симптом. Ходенето става бавно и несигурно, стъпките се скъсяват, а краката понякога изглеждат така, сякаш са залепнали за пода. Човек може да изпитва затруднения при тръгване, обръщане или преминаване през тесни пространства. Понякога движението внезапно блокира - явление, известно като freezing of gait (добре познато като симптом на болестта на Паркинсон), но може да се наблюдава и при хидроцефалия с нормално налягане. Възможни са също нарушения на равновесието и падания.

Когнитивните нарушения се проявяват обикновено чрез забавено мислене, затруднена концентрация, проблеми с планирането и организирането на дейности от ежедневието. Появяват се и оплаквания от паметта. При някои пациенти се наблюдават апатия, липса на инициативност или промени в настроението, вкл. депресия.

Нарушенията в уринирането първоначално се изразяват в чести и неотложни позиви. Впоследствие може да се стигне и до неволно изпускане на урина.

Не е задължително и трите симптома да присъстват едновременно. Те могат да се развиват постепенно, с различна скорост и тежест, което е една от причините заболяването да се разпознава трудно или да се бърка с други с подобна симптоматика.

Нормотензивна хидроцефалия или Паркинсон?

Разграничаването на нормотензивната хидроцефалия от болестта на Паркинсон е диагностично предизвикателство, тъй като и двете заболявания могат да причинят сходни нарушения в походката и забавяне на движенията. Разликата е преди всичко в механизмите, които стоят зад тези симптоми. При Паркинсон постепенно загиват нервните клетки, произвеждащи допамин - вещество, което има ключова роля в контрола на движенията. При нормотензивната хидроцефалия се установява разширение на мозъчните стомахчета, свързано с нарушения в динамиката на гръбначномозъчната течност. Затова за разграничаването на двете състояния особено значение имат образните изследвания на мозъка и оценката дали походката се подобрява след пробно отвеждане на част от течността.

Допълнително усложнение е, че при възрастните хора е възможно повече от едно заболяване да съществува едновременно, а не е изключено нормотензивната хидроцефалия да е съпътствана и от болест на Паркинсон, а и затрудненията при ходене могат да бъдат причинени и от съдови увреждания на мозъка, атипични паркинсонови синдроми или други неврологични заболявания.

Нормотензивна хидроцефалия или деменция?

Проблемите с паметта, вниманието и ежедневното функциониране могат да насочат първоначално към болестта на Алцхаймер или друга форма на деменция. За тези промени често съобщават близките на засегнатите.

Когнитивните нарушения обикновено се проявяват със забавяне на мисловните процеси, затруднена концентрация, отслабване на паметта и проблеми с планирането и изпълнението на ежедневни задачи. Характерни са също апатията, липсата на инициатива и емоционалната притъпеност, а при някои пациенти се наблюдават и депресивни симптоми. В разговор човек може да изглежда безучастен, да гледа събеседника си с почти неподвижно изражение, да мълчи продължително, преди да отговори, или изобщо да не проявява желание да участва в разговора. Това поведение може да създаде впечатление, че не разбира казаното, въпреки че проблемът често е свързан със забавената обработка на информацията и затрудненото иницииране на реакция.Особено важна диагностична насока е съчетаването на когнитивния спад с характерно нарушение на походката и проблеми с контрола на уринирането.

При болестта на Алцхаймер в типичните случаи на преден план излизат нарушенията на епизодичната памет, когато човек трудно запаметява нова информация и бързо забравя наученото.

Това не означава, че всяка възрастен човек с подобни оплаквания има синдром на Хаким-Адамс. Но означава, че при такава комбинация нормотензивната хидроцефалия трябва да бъде включена в диференциалната диагноза.

Как се установява нормотензивната хидроцефалия?

Първата стъпка е неврологичният преглед. Лекарят оценява характера на походката, равновесието, скоростта на движенията, мускулния тонус и когнитивните функции. Важна е и информацията от близките за последователността, в която са се появили симптомите.

Следва образно изследване на мозъка, най-често компютърна томография (КТ) или, за предпочитане, магнитнорезонансна томография (ЯМР).

Основната находка е разширяване на мозъчните стомахчета, в които се намира гръбначномозъчната течност (ликвор).

Само тази находка обаче не доказва нормотензивна хидроцефалия. При мозъчна атрофия, която може да съпътства стареенето и някои невродегенеративни заболявания, стомахчетата също могат да изглеждат разширени, защото околната мозъчна тъкан е загубила част от обема си. Затова специалистите търсят допълнителни образни белези, включително характерно съотношение между размера на мозъчните стомахчета и пространствата около мозъка. Един от тези образни модели е известен като DESH - непропорционално разширяване на определени пространства, изпълнени с ликвор, при стеснение на други.

При достатъчно основания за диагнозата може да се извърши и ликворен tap test. Чрез лумбална пункция се отстранява определено количество гръбначномозъчна течност, обикновено около 30-50 ml, след което се проследява дали има подобрение в походката и други функции.

За да бъде оценката надеждна, ходенето се измерва по стандартизиран начин преди и след процедурата. Например може да се отчете времето за изминаване на определено разстояние или за ставане от стол, ходене, обръщане и връщане обратно.

Подобрението след теста подкрепя възможността пациентът да се повлияе от хирургично лечение. Липсата на подобрение обаче не изключва напълно диагнозата и не означава непременно, че операцията няма да помогне. В някои случаи се прилагат допълнителни изследвания на ликворната динамика или продължително пробно дрениране.

Лекува ли се синдромът на Хаким-Адамс?

За разлика от много други причини за прогресивни нарушения на походката и когнитивните функции в напреднала възраст, нормотензивната хидроцефалия може да се повлияе от хирургично лечение.

Основният метод за лечение на хидроцефалията с нормално налягане е хирургичното поставяне на шънт. Това е система, която отвежда излишната гръбначномозъчна течност от мозъка към друга част на тялото, най-често коремната кухина, където тя се резорбира. Интервенцията се извършва от неврохирург и включва създаването на малък отвор в черепа, през който тънък катетър се въвежда в едно от мозъчните стомахчета. Катетърът се свързва с клапан, който регулира оттичането на течността, и с тръбичка, прокарана под кожата до коремната кухина.

Операцията не е лишена от рискове, като усложнения могат да възникнат както по време на интервенцията, така и след нея. Сред тях са инфекции, запушване или неправилно функциониране на шънта, прекомерно отвеждане на гръбначномозъчна течност и вътречерепни кръвоизливи. Някои усложнения могат да се проявят дори години след поставянето на шънта.

При възникване на усложнения лечението зависи от тяхната тежест. В някои случаи е достатъчно да се коригира настройката на шънта, за да се регулира количеството на отвежданата течност. При запушване или повреда може да се наложи подмяна на част от системата, а при инфекция - антибиотично лечение и отстраняване на инфектирания шънт. По-сериозните усложнения, като значителен вътречерепен кръвоизлив, понякога изискват спешна хирургична намеса.

Крайната цел на такава операция е да се намали натоварването върху мозъчните структури и да се подобри тяхното функциониране.

Най-предвидимо обикновено се повлиява походката. Възможно е да настъпи подобрение и на контрола върху уринирането и когнитивните функции, но резултатите са различни при отделните пациенти.

През 2025 г. в The New England Journal of Medicine е публикувано рандомизирано клинично проучване, което предоставя убедителни доказателства за ефекта на шънтирането върху походката. В него участват 99 пациенти, при които предварително е установено подобрение след пробно отстраняване на ликвор. Три месеца след операцията пациентите с функциониращ шънт ходят значително по-бързо от участниците в контролната група. За същия период обаче не е установена статистически значима разлика по отношение на когнитивните функции и нарушенията в уринирането.

Понастоящем няма доказана медикаментозна терапия, която да замести шънтирането.

Кога и към какъв специалист да се обърнем?

Постепенната промяна в походката при възрастен човек невинаги е естествена последица от остаряването. Особено внимание заслужават случаите, при които ходенето става ситно и несигурно, краката сякаш залепват за пода или човек започва да блокира при обръщане.

Когато към тези нарушения се добавят промени в паметта, поведението или контрола на уринирането, е необходима консултация с невролог. При съмнение за нормотензивна хидроцефалия е препоръчителна оценка от специалист с опит в заболяването, а при потвърдени диагностични основания - и от неврохирург.

Ранното разпознаване има значение, тъй като продължителните неврологични увреждания и съпътстващите заболявания могат да ограничат възможността за възстановяване.

Повече от шест десетилетия след публикациите на Саломон Хаким и Реймънд Адамс техният принос продължава да напомня за един важен принцип в медицината: симптомите, които изглеждат характерни за добре познато заболяване, понякога имат съвсем различна причина. А разпознаването ѝ може да промени не само диагнозата, но и възможностите за лечение.

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