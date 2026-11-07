Недоволството им е заради затварянето на 35-километров участък, което принуждава шофьорите да използват обходен маршрут

3226 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Шофьори на тежкотоварни и леки автомобили от Якоруда, Белица, Разлог и Гоце Делчев се събраха на мирен протест край железопътната гара в Белица с искане да бъде осигурено преминаване и на тежкотоварни автомобили по пътя Якоруда – Велинград по време на ремонтните дейности заради свличане на пътната настилка . Недоволството им е заради затварянето на 35-километров участък, което принуждава шофьорите да използват обходен маршрут от около 150 километра, който преминава през Якоруда, Белица, Гоце Делчев, Доспат и Сърница.

Затварянето на пътя създава затруднения не само за транспортните фирми, но и за предприятията в района, тъй като се оскъпяват превозите и се възпрепятстват доставките на материали и извозването на готовата продукция. Това каза Лазар Мраценков, един от участниците в протеста. По думите му заради удължения маршрут транспортните фирми губят поръчки, а някои предприятия срещат затруднения в работата си. Той посочи, че към допълнителните разходи за гориво се прибавят и пътните такси, които също увеличават стойността на превозите.

Основното искане на протестиращите е да бъде премахната забраната за движение и да се намери временно решение, което да позволи преминаването на автомобили поне в едната лента, докато Агенция "Пътна инфраструктура" предприеме необходимите действия за възстановяване на пътя. Според участниците в протеста съществува възможност за осигуряване на такова преминаване.

Друг от участниците в мирния протест Ибрахим Османов каза, че затварянето на пътя поставя в затруднение и местните производители, които не могат да доставят необходимите им материали и да извозват продукцията си. По думите на Османов продължителното ограничение застрашава работата на предприятията и препитанието на хората в района. Той призова институциите да предприемат мерки, които да позволят възстановяване на транспортната връзка, докато бъде намерено трайно решение на проблема.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Мраценков допълни, че проблемът засяга целия район, тъй като пътят е важна транспортна връзка и алтернативният маршрут създава значителни затруднения за местните жители и бизнеса.

Протестиращите заявиха, че целта на събирането им е да привлекат вниманието на институциите към проблема и да настояват за конкретно решение. Шофьорите заявиха, че, ако не получат отговор на исканията си, ще обмислят организирането на протест с необходимото разрешение, с който да възпрепятстват движението в района.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.