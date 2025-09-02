Мъж твърди, че получил инфаркт, след като бил задържан след положителен тест за наркотици. Оказва се, че това е вторият път, в който дава фалшиво положителна проба за дрога, която го лишава от свидетелство за правоуправление. 

Потърпевшият Венелин Драгомиров разказа, че при първия случай кръвната проба показала, че е невинен. "Девет месеца по-късно си взех книжката", заяви той в "Здравей, България".

Вторият път бил спрян за проверка от полицията около 21 часа на 2 април. "Видях на монитора, че излезе положителна проба за кокаин и опиати. Стана ми лошо. Вдигнах кръвно и поисках да се извика линейка".

По думите му му било казано, че когато го отведат в районното, понеже бил задържан, тогава имал право да подпише декларация и да поиска линейка. Драгомиров обясни, че чакал "криминална полиция" близо три часа. През това време униформените на място не обърнали внимание на молбите му да се извика линейка, защото не се чувства добра. "Мислеха вероятно, че съм предозирал с наркотиците. Откараха ме във ВМА да дам кръвна проба с мое съгласие. Там помолих лекаря да ми премери кръвното и се оказа, че е високо", твърди той.

След това бил откаран в 6-о РУ, където бил подготвен за задържането. "С много молби и уверения, че наистина съм зле, извикаха Бърза помощ. Дойде една жена, която ми премери кръвното и искаше да ми даде хапче. Отказах и настоях, че не съм добре. В следващия момент полицаите казаха, че съм отказал лечение, и настояха лекарката да си тръгне. Помолих се за кардиограма, която ми направиха докато бях с белезници и легнал на пейка в коридора".

Тогава от Бърза помощ го качили в линейка. Но униформените казали на лекарката да се качи при шофьора. "Около 3 часа бях в МВР болница, където след изследвания беше установено, че съм получил инфаркт и трябва да бъда откаран в друга болница. Това се случи чак към 6 часа сутринта. С това забавяне ми опропастиха живота. Сега съм с увреждания на сърцето, защото 12 часа не получих адекватна медицинска помощ", подчерта Драгомиров.

Адвокат Ивайло Юруков подчерта, че има документи, доказващи преживения от клиента му стрес и тежък здравословен период. "Здравето трябва да е на първо място. Може реда в полицията да е такъв, но не може формалностите да са на първо място и да се неглижира човек с оплаквания за инфаркт, доказани с изследвания", коментира защитникът.

