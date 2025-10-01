"Шкода" показа новите софийски метровлакове за 66 милиона евро (видео/снимки)
Ще доставим общо осем влака, първият пристига до края на годината, заявиха от компанията
Днес в Пилзен компанията "Шкода" представи първия модерен четиривагонен влак, произведен за метрото в София.
Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>
"Ще доставим общо осем влака на стойност 66 милиона евро, за да увеличим капацитета и комфорта в столицата на България", заявиха оттам.
Влаковете са оборудвани с климатик, съобразен с българския климат, пълна достъпност и енергоспестяващо регенеративно спиране, обявиха още от "Шкода груп".
Първият влак ще се отправи към София по-късно тази година, като всички доставки ще бъдат завършени до средата на 2026 г.
Всяка от новите мотриси от "Шкода" е с дължина 80 метра, а максималната им скорост е 90 км/ч. За да са по-комфортни при движение, окачването е въздушно.
"Ще получим различен клас машини, които отговарят на съвременните изисквания - с видеонаблюдение, тъчскрийн, с управление максимално от кабината на машиниста. Надявам се, че всички ще получат по-добро, по-качествено и сигурно пътуване", коментира пред bTV директорът на "Метрополитен" Николай Найденов.
На дигиталните табла пътниците ще виждат докъде са стигнали, както и връзките с линиите на наземния транспорт.
B нoвитe влaĸoвe имa мecтa зa инвaлидни ĸoличĸи и вeлocипeди.
"При направата на интериора работихме с поръчителя, цветовете са по негов избор. А седалките са избрани така, че да могат да бъдат почиствани лесно", каза Андреа Веберова, мениджър на проекта.
Мотрисите имат и акумулаторни батерии за 1 км автономно придвижване в случай на неизправност.
Първото видео от българските мотриси ВИЖТЕ ТУК>>>