Днес в Пилзен компанията "Шкода" представи първия модерен четиривагонен влак, произведен за метрото в София.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

"Ще доставим общо осем влака на стойност 66 милиона евро, за да увеличим капацитета и комфорта в столицата на България", заявиха оттам.

Влаковете са оборудвани с климатик, съобразен с българския климат, пълна достъпност и енергоспестяващо регенеративно спиране, обявиха още от "Шкода груп".

Снимка: "Шкода"

Първият влак ще се отправи към София по-късно тази година, като всички доставки ще бъдат завършени до средата на 2026 г.

Всяка от новите мотриси от "Шкода" е с дължина 80 метра, а максималната им скорост е 90 км/ч. За да са по-комфортни при движение, окачването е въздушно.

Снимка: skodagroup

"Ще получим различен клас машини, които отговарят на съвременните изисквания - с видеонаблюдение, тъчскрийн, с управление максимално от кабината на машиниста. Надявам се, че всички ще получат по-добро, по-качествено и сигурно пътуване", коментира пред bTV директорът на "Метрополитен" Николай Найденов.

На дигиталните табла пътниците ще виждат докъде са стигнали, както и връзките с линиите на наземния транспорт. 

Снимка: skodagroup

B нoвитe влaĸoвe имa мecтa зa инвaлидни ĸoличĸи и вeлocипeди.

Нови чешки влакове заменят старите руски в столичното метро
Виж още Нови чешки влакове заменят старите руски в столичното метро

"При направата на интериора работихме с поръчителя, цветовете са по негов избор. А седалките са избрани така, че да могат да бъдат почиствани лесно", каза Андреа Веберова, мениджър на проекта.

Снимки в колаж: "Метрополитен"/Dir.bg

Мотрисите имат и акумулаторни батерии за 1 км автономно придвижване в случай на неизправност.  

Първото видео от българските мотриси ВИЖТЕ ТУК>>> 

ИЗБРАНО
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите Лайф
Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
16098
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители Корнер
Президентът награди волейболистите и им напомни: Вече не сте момчета, а обединители
11947
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева Бизнес
МФ: Дефицитът е 5 милиарда и 215 милиона лева
4525
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия IT
Украйна унищожи един от най-редките амфибийни самолети на Русия
4859
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
1934
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
3063
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
2291
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка Вкусотии
Защо еърфрайърът не може да замени напълно готвенето на обикновена печка
1404
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
4525
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
630