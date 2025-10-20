Имаме достатъчно налична техника за сметопочистване, каза пред журналисти директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) Николай Савов за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Столична община

Имаме на разположение девет сметосъбирачки, четири мултилифта, както и още 11 малки камиончета, които събират боклук, и камион за системи за събиране на смесен отпадък, посочи Савов и допълни, че са осигурени още четири камиончета от район "Слатина" и от общинското предприятие "Гробищни паркове".

Той отбеляза, че са назначени допълнително хора на работа, за да се включат в почистването на двата района, допълва БТА. "Към този момент сме осигурили персонал, а след 24 октомври очакваме и още хора да се включат. Имаме критични точки и продължаваме да работим по тях", коментира директорът на завода.

"При 1600 контейнера в "Люлин" - това, че има десет контейнера, които преливат, все пак не е нещо, което да е критично", смята Савов. По думите му едрогабаритният отпадък в двата района е намалял. Той посочи, че не може да отговори дали намаляването на отпадъка се дължи на това, че хората от "Люлин" и "Красно село" си изхвърлят отпадъка в съседни квартали.

"Намаля и количеството на отпадъка, който влиза в завода от тези райони", отчете Николай Савов и уточни, че около 80-90 тона отпадък на ден пристигат от двата района.

Софийският завод за боклук с рекорди по произведено гориво и приходи от рециклиране
Виж още Софийският завод за боклук с рекорди по произведено гориво и приходи от рециклиране

"Нашите екипи работят и в двата района, като са на 24-часов режим - дневна и нощна смяна", допълни инж. Николай Недялков, директор на Столичния инспекторат.

ИЗБРАНО
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“ Лайф
Няма такъв сладур! 12-годишен имитатор на Тодор Колев подкупи журито на "България търси талант“
8075
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха Корнер
"Левски" направи вдъхновяващ обрат във Варна и се откъсна на върха
4187
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната Бизнес
Кристин Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната
2456
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове IT
Проблем на Amazon Web Services (AWS) срина множество сайтове
1680
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност" Impressio
Бижутата, откраднати от Лувъра, са от колекцията на Наполеон и са с "неизмерима стойност"
7056
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
8030
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден Вкусотии
Какво би станало, ако пием сок от моркови всеки ден
26
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности Zodiac
Новолунието във Везни на 21 октомври: време на възможности
243
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд Времето
Времето в следващите дни: Слънце, мъгли, после повече динамика и дъжд
824