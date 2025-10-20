Шефът на завода за боклук: Има достатъчно техника за сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село"
Имаме достатъчно налична техника за сметопочистване, каза пред журналисти директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) Николай Савов за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".
Столична община
Имаме на разположение девет сметосъбирачки, четири мултилифта, както и още 11 малки камиончета, които събират боклук, и камион за системи за събиране на смесен отпадък, посочи Савов и допълни, че са осигурени още четири камиончета от район "Слатина" и от общинското предприятие "Гробищни паркове".
Той отбеляза, че са назначени допълнително хора на работа, за да се включат в почистването на двата района, допълва БТА. "Към този момент сме осигурили персонал, а след 24 октомври очакваме и още хора да се включат. Имаме критични точки и продължаваме да работим по тях", коментира директорът на завода.
"При 1600 контейнера в "Люлин" - това, че има десет контейнера, които преливат, все пак не е нещо, което да е критично", смята Савов. По думите му едрогабаритният отпадък в двата района е намалял. Той посочи, че не може да отговори дали намаляването на отпадъка се дължи на това, че хората от "Люлин" и "Красно село" си изхвърлят отпадъка в съседни квартали.
"Намаля и количеството на отпадъка, който влиза в завода от тези райони", отчете Николай Савов и уточни, че около 80-90 тона отпадък на ден пристигат от двата района.
"Нашите екипи работят и в двата района, като са на 24-часов режим - дневна и нощна смяна", допълни инж. Николай Недялков, директор на Столичния инспекторат.