Имаме на разположение девет сметосъбирачки, четири мултилифта, както и още 11 малки камиончета, които събират боклук, и камион за системи за събиране на смесен отпадък, посочи Николай Савов

Имаме достатъчно налична техника за сметопочистване, каза пред журналисти директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) Николай Савов за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Имаме на разположение девет сметосъбирачки, четири мултилифта, както и още 11 малки камиончета, които събират боклук, и камион за системи за събиране на смесен отпадък, посочи Савов и допълни, че са осигурени още четири камиончета от район "Слатина" и от общинското предприятие "Гробищни паркове".

Той отбеляза, че са назначени допълнително хора на работа, за да се включат в почистването на двата района, допълва БТА. "Към този момент сме осигурили персонал, а след 24 октомври очакваме и още хора да се включат. Имаме критични точки и продължаваме да работим по тях", коментира директорът на завода.

"При 1600 контейнера в "Люлин" - това, че има десет контейнера, които преливат, все пак не е нещо, което да е критично", смята Савов. По думите му едрогабаритният отпадък в двата района е намалял. Той посочи, че не може да отговори дали намаляването на отпадъка се дължи на това, че хората от "Люлин" и "Красно село" си изхвърлят отпадъка в съседни квартали.

"Намаля и количеството на отпадъка, който влиза в завода от тези райони", отчете Николай Савов и уточни, че около 80-90 тона отпадък на ден пристигат от двата района.

"Нашите екипи работят и в двата района, като са на 24-часов режим - дневна и нощна смяна", допълни инж. Николай Недялков, директор на Столичния инспекторат.

