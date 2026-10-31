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Стотици изпратиха с аплодисменти в последния му земен път 60-годишния бизнесмен и президент на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев. Поклонението пред тленните му останки се състоя в столичния храм "Света София".

Погребението пък бе в тесен семеен кръг в частния православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил" в столичния квартал "Бояна".

Да си вземат "последно сбогом" с Бинев дойдоха бронзовата олимпийска медалистка по таекуондо от Рио де Жанейро и Париж Кимия Ализаде, Йордан Йовчев, президентът на ФК "Славия" Венцеслав Стефанов, олимпийската шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика от Токио 2020 и съотборничка на една от дъщерите на Слави Бинев - Елена - Симона Дянкова, спортният директор на БОК Петър Георгиев и шефовете на плуването и бокса Георги Аврамчев и Красимир Инински.

Съболезнованията си към семейството поднесоха и княгиня Калина Сакскобургготска и съпругът й Китин Муньос, Румен Петков, Ангел Джамбазки, Ивайла Бакалова и Евгения Калканджиева.

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Легендарната осмица Христо Стоичков и съпругата му Марияна изпратиха венец. Такъв имаше и от Наско Сираков и Илиана Раева, която написа във фейсбук: "Сбогом, Слави! Днес изпращаме в последния му земен път едно голямо, смело и добро сърце! Слави Бинев беше едно голямо сърце, един смел мъж, един верен приятел! Той беше прекрасен и любящ съпруг и баща! Винаги усмихнат, позитивен, готов да помогне... Почивай в мир и светлина, прекрасен приятелю. Поклон. Съболезнования на семейството му".

Бизнесменът бе убит преди седмица в дома си Снимка: Скрийншот/You Tube

"Това е ужасна ситуация. Все още не мога да повярвам какво стана. Той беше посланик на българския спорт. Много трудна ситуация за семейството му и за българския спорт. Имаше огромно влияние, на 100% ни даваше шанс да успеем. Винаги ще го помня като уважителен човек. Той винаги ми е показвал уважение и ме е подкрепял. Наистина не знам какво да кажа", каза пред журналистите родената в Иран, но състезаваща се за България, Кимия Ализаде.

Елена Бинева приема съболезнования Снимка: Скрийншот/БНТ

Президентът на ФК "Славия" Венцеслав Стефанов пък през сълзи обясни, че за последно се е видял със Слави Бинев преди около месец.

"Отиде си добър човек. Дано Господ го приеме. Семейството му да са живи и здрави", лаконичен бе Стефанов.

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в софийския квартал "Павлово". Около час след постъпилия в 10:28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Двама от тях - турски граждани и един български. Прокуратурата повдигна обвинения на единия чужденец - турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

На 27 октомври Софийският градски съд остави за постоянно в ареста турския предприемач, като прие, че има достатъчно доказателства, от които обосновано да се предположи, че именно Еюп Темиз умишлено е стрелял в Бинев. Експертизата, направена на оръжието на убийството доказва, че проектилите от куршума в тялото на Слави Бинев, както и тези на пистолета, напълно съвпадат. Съвпадение има и между барутните натривки от ръцете на Еюп Темиз с тези, които са останали и по оръжието, като състав на веществото.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.