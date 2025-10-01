Казусът е гледан от Административния съд в София, а от медийния регулатор ще обжалват

804 Снимка: "Булфото", архив

Конкурсът за нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) се замразява. Това обяви председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева на днешното заседание, предаде БТА.

Това се налага заради решение на Административния съд в София след жалба на Сашо Йовков, получено два дни преди СЕМ да обяви кои от кандидатите в новия конкурс са допуснати, отбеляза тя.

"Административният съд-София област спря новата процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. Окончателно, безвъзвратно и, по мое мнение, в пълно противоречие на основни принципи на правото, както и с основни определения, които след 12 жалби по тази процедура бяха постъпили, някои от които бяха и отхвърлени", каза Симона Велева.

Процедурата се замразява, не се отменя, уточни Велева. Тя заяви, че Съветът ще обжалва решението на съда в седемдневен срок. Велева посочи, че преди месец същият този съд и същият съдия са се произнесли по същата тази процедура с противоположно становище след жалба на Емил Кошлуков.

"Това показва огромната воля, която съдът основно в два свои състава проявява за това да подмени волята на Съвета, да спре процедурата за избор на генерален директор и тя да бъде замразена за втори път не по волята на Съвета, а по изричните волеизявления на съда, променяйки изцяло на 180 градуса своята мотивировка и разбиране за основни постулати на правото. Всеки един конкурс в държавата се обявява с определен административен акт. Този акт е необжалваем. Неговата идея и природа е да стартира процедура и когато тя приключи, актът по избора може да бъде обжалваем", обясни председателят на СЕМ.

"Това решение слага край на илюзията, че на Съвета за електронни медии като независим орган е оставена възможност да проведе една открита и прозрачна законосъобразна процедура. За съжаление, решенията на съда не се е коментират, но може да се даде допълнителна светлина върху начина, по който се вземат", каза Габриела Наплатанова, член на СЕМ. Тя припомни, че след неуспешния избор през 2022 година СЕМ искаше веднага да отвори нова процедура, но съдът не позволи чрез редица отлагания на делото, поредица жалби и процедурни хватки, за цял един допълнителен мандат на генералния директор Емил Кошлуков.

СЕМ се съобрази и изчака края на съдебната сага с решението на Върховния административен съд, като го изпълни, без да коментира по думите на Наплатанова "унизителните указания" да се дава вот само "за" или "против" за всеки кандидат. Това, де факто, измени нашите правила за провеждане на процедурата, но ние се съобразихме, за да затворим старата и да дадем шанс на нова процедура, отбеляза още тя.

"Смятам, че независимият медиен регулатор СЕМ в момента е подложен на недопустима координирана и груба атака, която открито цели да й се пречи да изпълнява своите установени от Закона за радио и телевизия задължения. В случая - да осъществи законен, прозрачен, легитимен избор на генерален директор на Българската национална телевизия. Тревожно е, че тази, де факто, насочена пряко срещу обществения интерес цел се преследва чрез използване на противоречиви съдебни решения", каза Къдринка Къдринова, член на СЕМ.

Пролет Велкова, член на СЕМ, припомни, че почти три години и половина е възпрепятствана да изпълни едно от основните си задължения - избор на генерален директор на БНТ. "Три години и половина Кошлуков стои на този пост въпреки волята на регулатора. Да си спомним, че на два пъти той получава четири категорични гласа "против" да управлява обществената телевизия", каза тя и допълни, че три година и половина Кошлуков е начело на БНТ без концепция, без визия за развитие на медията и без, в този смисъл, да носи отговорност.

Галина Георгиева, член на СЕМ, определи настоящата процедура по избор на нов генерален директор на БНТ като "опорочена". По думите й единственото, което към момента е приемливо, е, че концепциите на кандидатите не са отворени.

Останалите членове на Съвета подчертаха многократно, че действията на Емил Кошлуков и Сашо Йовков са "нелогични" предвид това, че и двамата са кандидати за поста генерален директор на БНТ и в настоящата процедура.

Заради полученото вчера решение от съда днешният дневен ред на заседанието на СЕМ бе променен. Предвидената като втора точка "Доклад от комисия, назначена със Заповед № РД-13-37 от 18.09.2025 г. на председателя на Съвет за електронни медии" бе заменена с доклад на председателя Симона Велева за движението по процедурата и съдебното решение и стана първа точка в дневния ред. След това бяха приети доклади от дирекция "Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност" относно проект на програма за 2026 г. на Европейския съвет за медийни услуги, както и заявление, подадено по реда на Закона за достъп до обществена информация, касаещо броя на служебните автомобили на СЕМ и разходите, свързани с тях.

Петима кандидати са подали документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова, съобщиха от регулатора. До 2 октомври трябваше да бъдат обявени имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври - на тези, които ще бъдат изслушани. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.