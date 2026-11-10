Регулаторът е започнал извънредно наблюдение на ефира и апелира за емпатия, спазване на Етичния кодекс и внимателна преценка на живите включвания от мястото на инцидентите

3562 Снимка: БТА

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Съветът за електронни медии (СЕМ) призова медиите да се въздържат от сензационност при отразяването на тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" и да спазват принципите на Етичния кодекс на българските медии. Това се посочва в позиция на регулатора.

От СЕМ изразяват съпричастност към жертвите, пострадалите и техните близки. Съветът призовава медиите да уважават паметта на загиналите и да щадят емоционалната уязвимост на пострадалите и семействата им.

Към електронните медии, които предават на живо от мястото на трагедията, регулаторът отправя призив да преценяват въздействието на кадрите и свидетелските разкази, излъчвани непосредствено в ефир, като отчитат силния емоционален ефект на събитието върху аудиторията.

"Професионализмът се измерва не със сензационността на заглавията, кадрите и свидетелствата, а с ясната и адекватна оценка на ситуацията и с емпатия при формулиране на въпросите и коментарите при отразяването на катастрофата", напомнят от СЕМ, цитирани от БТА.

Съветът вече извършва извънредно наблюдение върху медийния отзвук на трагедията, се посочва още в позицията.

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Две верижни катастрофи затвориха тази сутрин магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" в област Ямбол. Премиерът Румен Радев съобщи, че към момента 11 души са загинали, а ранените са 48.

По първоначални данни в инцидентите са участвали общо около 50 леки и тежкотоварни автомобили.

Малко по-късно Радев обяви и 11 ноември - сряда, за ден на национален траур, както и съобщи, че жертвите вече са 12.

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