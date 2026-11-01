Самоуби се 40-годишен полицейски началник на врачанско село
Захари Цветков охранявал изборните книжа в събота, изчакал края на работния ден и сложил край на живота си
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Началникът на полицейския участък във врачанското село Габаре се е самоубил, потвърди пред Dir.bg кметицата Елена Василева.
Захари Цветков, който е бил временно командирован в селото от полицията във Враца, е сложил край на живота си със служебното си оръжие в събота, в края на работния ден, в който е охранявал изборните книжа в кметството, уточни още тя.
В един момент Цветков казал на колегите си, че отива до тоалетната. Минути по-късно те чули изстрел и веднага изтичали към помещението. Там намерили началника си прострелян в слепоочието, а до него било служебното му оръжие, добавят подробности кореспондентът на "24 часа" и местното издание "Булнюз".
40-годишният мъж е в системата на МВР от 15 години. Неговият брат работи в "Пътна полиция" във Враца.
Разследващите вече работят по няколко версии за причините 40-годишният мъж да стигне до фаталното решение. Според запознати, цитирани от "24 часа", той е имал сериозни семейни неприятности - съпругата му го напуснала неотдавна.
На 10 септември в дома си в София се самоуби най-известният полицай от протестите в края на миналата година. Петко Атанасчиков от Охранителна полиция на СДВР стана популярен със снимка от охраната на събитието през ноември 2025-а в София, на която се е изплезил. Тогава в социалните мрежи срещу него се избълваха стотици обвинения в непрофесионализъм, липса на дисциплина, поведение на гамен, неподходящо за служител на реда и други негативни коментари. Този хейт му се е отразил крайно негативно и служителят изпаднал в депресия.
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