Калояново започва подмяна на уличното осветление във всички 15 селища на общината по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата му стойност е близо 2 милиона лева, съобщи БНР.

Настоящата осветителна система е енергийно неефективна, като монтираните до 2018 г. LED осветители са загубили над 50% от светлинната си ефективност и не отговарят на стандарта актуалния стандарт, съобщават от общината.

Осъдиха кмета на Калояново, седнал дрогиран зад волана
Предстои цялостна подмяна на осветителните тела и конзоли с нови, високо ефективни осветителни, които драстично ще намалят разхода на енергия.

Изграждане на система за управление и мониторинг също е част от проекта. Това ще позволи гъвкаво управление и допълнително оптимизиране на разходите, обясни още кметът Младен Кичев. 

 

