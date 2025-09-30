Калояново започва подмяна на уличното осветление във всички 15 селища на общината по проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Общата му стойност е близо 2 милиона лева, съобщи БНР.
Настоящата осветителна система е енергийно неефективна, като монтираните до 2018 г. LED осветители са загубили над 50% от светлинната си ефективност и не отговарят на стандарта актуалния стандарт, съобщават от общината.
Предстои цялостна подмяна на осветителните тела и конзоли с нови, високо ефективни осветителни, които драстично ще намалят разхода на енергия.
Изграждане на система за управление и мониторинг също е част от проекта. Това ще позволи гъвкаво управление и допълнително оптимизиране на разходите, обясни още кметът Младен Кичев.
