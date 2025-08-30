Президентът Румен Радев обяви, че няма да подпише указ за назначаване на нов председател на ДАНС, защото според него става дума за "брутална чистка", организирана от хора с наложени санкции за корупция. Той отказа да назове предложената кандидатура.

Президентът Радев

Държавният глава прогнозира, че предстои период на остри политически конфликти, като се съгласи с премиера, че напрежението ще расте.

Радев предупреди управляващите да се съобразяват с ниското доверие на обществото към институциите и да отстояват интересите на гражданите.

"Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", допълни Радев.

По повод визитата на Урсула фон дер Лайен у нас, президентът подчерта, че България трябва да развива собствена отбрана, но и да участва активно в общата европейска политика. На 4 септември в България ще дойде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща. 

Радев уточни още, че всички посланически назначения вече са съгласувани и обяви за неверни разпространяваните твърдения по темата.

Той направи тези коментари в Шумен, където откри Европейската младежка олимпиада по информатика. По-късно днес президентът ще присъства на национален събор, посветен на българските фолклорни традиции. Събитието ще се проведе в Етнографския комплекс в село Побит камък, област Разград.

ИЗБРАНО
Шаная Туейн смая феновете си, съблече се по бельо, за да отбележи 60-ия си рожден ден Лайф
Шаная Туейн смая феновете си, съблече се по бельо, за да отбележи 60-ия си рожден ден
11783
"Най-лошото, което можеш да кажеш на един тъмнокож": Осака нападна латвийска колежка Корнер
"Най-лошото, което можеш да кажеш на един тъмнокож": Осака нападна латвийска колежка
15401
Оракулът от Омаха на 95: Уорън Бъфет купува първите си акции, когато е на 11 Бизнес
Оракулът от Омаха на 95: Уорън Бъфет купува първите си акции, когато е на 11
2993
НАСА откри гигантски скални буци в мантията на Марс IT
НАСА откри гигантски скални буци в мантията на Марс
805
Емоции и сълзи на "Гала в София" - една паметна вечер със Соня Йончева, Хосе Карерас и Пласидо Доминго Impressio
Емоции и сълзи на "Гала в София" - една паметна вечер със Соня Йончева, Хосе Карерас и Пласидо Домин...
7082
Шестата "синя зона" в света: Страната, в която живеят по-дълго от всякога, как го постигат Trip
Шестата "синя зона" в света: Страната, в която живеят по-дълго от всякога, как го постигат
4779
Лютеница: Как я приготвят в различните краища на България Вкусотии
Лютеница: Как я приготвят в различните краища на България
1280
Предимно слънчево днес. Дъждовно и с гръмотевици в неделя Времето
Предимно слънчево днес. Дъждовно и с гръмотевици в неделя
2284