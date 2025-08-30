Президентът заяви, че няма да подпише указ за назначаване на нов председател на ДАНС

4130 Снимка: БТА

Президентът Румен Радев обяви, че няма да подпише указ за назначаване на нов председател на ДАНС, защото според него става дума за "брутална чистка", организирана от хора с наложени санкции за корупция. Той отказа да назове предложената кандидатура.

Държавният глава прогнозира, че предстои период на остри политически конфликти, като се съгласи с премиера, че напрежението ще расте.

Радев предупреди управляващите да се съобразяват с ниското доверие на обществото към институциите и да отстояват интересите на гражданите.

"Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена", допълни Радев.

По повод визитата на Урсула фон дер Лайен у нас, президентът подчерта, че България трябва да развива собствена отбрана, но и да участва активно в общата европейска политика. На 4 септември в България ще дойде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Радев уточни още, че всички посланически назначения вече са съгласувани и обяви за неверни разпространяваните твърдения по темата.

Той направи тези коментари в Шумен, където откри Европейската младежка олимпиада по информатика. По-късно днес президентът ще присъства на национален събор, посветен на българските фолклорни традиции. Събитието ще се проведе в Етнографския комплекс в село Побит камък, област Разград.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.