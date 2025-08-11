Антоанета Лазарова, жената, чиято екстравагантна прическа се превърна в национален феномен през 2015 г., отново е в центъра на общественото внимание. Почти десетилетие след като предизборният ѝ плакат за кмет на село Гаганица я превърна в медийна звезда, тя се завръща в ефир, но този път историята е далеч от забавната - разказ за провалено тържество, страх и обвинения в насилие.

Преди дни Лазарова и нейни приятелки от местната певческа група се събират в пенсионерския клуб в Гаганица, за да подготвят празненство за рождения ѝ ден. Вместо с песен, денят приключва със скандал и намеса на полиция.

Според разказа на присъстващите, докато украсявали с балони и пуснали музика от малък касетофон, в клуба влязъл кметът на селото Емил Милдинов. Последвал остър сблъсък, който според една от жените е прераснал във физическа саморазправа.

Участничките в подготовката на рождения ден на Антоанета Лазарова (крайната вляво). Седналата жена на преден план е Мариана Любенова.

"Кметът дойде, бутна касетофона, почна да къса балоните и със сила, със злоба с двете ръце с вратата да ме блъска в гърдите", твърди пред bTV Мариана Любенова, която е онкоболна. Именно тя е подала жалба в полицията ден по-късно, след като е потърсила помощ в спешното отделение на болницата в Монтана.

За Антоанета Лазарова обаче случилото се не е просто инцидент, а кулминация на дълго трупано напрежение в селото. Жената, която преди години с усмивка обикаляше телевизионните студиа, днес говори с тревога за атмосферата в Гаганица.

"Това е ежедневно напрежение, кметът иска да мълчим за всичко, което прави. Ще сигнализираме всички институции. Повече няма да се търпи", категорична е Лазарова, превръщайки личния си празник в повод за публичен протест срещу управлението в селото.

В резултат на подадения сигнал е образувана полицейска преписка, която се очаква днес да бъде предадена на прокуратурата за по-нататъшни действия.

Към момента гледната точка на обвинения кмет Емил Милдинов остава неизвестна. По информация на bTV той е отказал да коментира случая в пряк ефир, но е заявил, че ще представи позицията си на по-късен етап. Така историята за рождения ден, който така и не се състоя, остава отворена, превръщайки се от лична драма в поредния казус за напрежение между местната власт и гражданите в Северозапада.

 
