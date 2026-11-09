Ще има санкции за децата и родителите, тъй като има малолетни, съобщи инспектор Иво Биков от "Пътна полиция" в СДВР

18151 Скрийншот: Фейсбук, "Катастрофи в София"

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На 13 г. е най-малкото дете от голямата група младежи с електрически тротинетки и мотори, "прелетяли" през центъра на София в събота вечер, съобщи на брифинг за медиите инспектор Иво Биков от "Пътна полиция" в СДВР. Малолетният е бил с електрически мотопед.

Множество записи как десетки младежи преминават по бул. "Витоша" покрай НДК и по бул. "България", предизвиквайки задръствания и опасни ситуации, бяха публикувани в социалните мрежи.

"Разчитаме на родителите, но не виждаме помощ от тяхна страна. От тях виждаме един изключителен безконтрол", заяви Биков.

Той призова майките и бащите на младежите да разберат, че с даването на такова превозно средство те трябва да научат децата си на основните правила за движението по пътищата.

"Ще има санкции за децата и за родителите, тъй като имаме сред установените лица има и малолетни", добави той.

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От СДВР обявиха, че имат информация как са се организирали младежите и не приемат обвиненията за недостатъчна и мудна намеса на полицията.

"Въпросната група веднага се е разпръснала в различни посоки. Има даже водачи, които са влезли в улиците с насрещно движение. В такива случаи се действа изключително внимателно и прецизно, за да се предотвратят инциденти, каквито в крайна сметка не са допуснати", посочи Биков.

Той обаче нямаше информация за новата сбирка снощи на централния вход и по алеи в Южния парк.

На място е спрян, установен и глобен един пълнолетен водач за това, че не е поставил обезопасителна каска и за това, че управлява в тъмната част на денонощието, което е забранено.

"На по-късен етап, посредством мрежата ни за видеонаблюдение, установихме част от нарушителите и сме ги призовали да се явят в отдел "Пътна полиция" за взимане на отношения", съобщи инспекторът.

Той посочи, че масово в групата не са носели защитни каски и не са се движели плътно вдясно.

Снимка: БТА

"Създават изключителни предпоставки за възникване на ПТП. За нарушенията, които сме установили до този момент, сме ги призовали за взимане на отношение по административен ред", повтори Биков.

От 1 август тази година екипите на СДВР, които са ангажирани за контрол на пътното движение на територията на град София, са установили и санкционирали 3661 водачи на индивидуални електрически превозни средства.

За същия период са регистрирани 26 пътнотранспортни произшествия с тяхно участие, 8 от които са с пострадали лица. От тези 3661 броя има 39 водачи, които са били малолетни.

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