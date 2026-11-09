"Родителски безконтрол": На 13 г. е най-малкият от "летящата" група с тротинетки по бул. "България"
Ще има санкции за децата и родителите, тъй като има малолетни, съобщи инспектор Иво Биков от "Пътна полиция" в СДВР
Чуйте статията:
На 13 г. е най-малкото дете от голямата група младежи с електрически тротинетки и мотори, "прелетяли" през центъра на София в събота вечер, съобщи на брифинг за медиите инспектор Иво Биков от "Пътна полиция" в СДВР. Малолетният е бил с електрически мотопед.
Войната по пътищата
Множество записи как десетки младежи преминават по бул. "Витоша" покрай НДК и по бул. "България", предизвиквайки задръствания и опасни ситуации, бяха публикувани в социалните мрежи.
"Разчитаме на родителите, но не виждаме помощ от тяхна страна. От тях виждаме един изключителен безконтрол", заяви Биков.
Той призова майките и бащите на младежите да разберат, че с даването на такова превозно средство те трябва да научат децата си на основните правила за движението по пътищата.
"Ще има санкции за децата и за родителите, тъй като имаме сред установените лица има и малолетни", добави той.
От СДВР обявиха, че имат информация как са се организирали младежите и не приемат обвиненията за недостатъчна и мудна намеса на полицията.
"Въпросната група веднага се е разпръснала в различни посоки. Има даже водачи, които са влезли в улиците с насрещно движение. В такива случаи се действа изключително внимателно и прецизно, за да се предотвратят инциденти, каквито в крайна сметка не са допуснати", посочи Биков.
Той обаче нямаше информация за новата сбирка снощи на централния вход и по алеи в Южния парк.
На място е спрян, установен и глобен един пълнолетен водач за това, че не е поставил обезопасителна каска и за това, че управлява в тъмната част на денонощието, което е забранено.
"На по-късен етап, посредством мрежата ни за видеонаблюдение, установихме част от нарушителите и сме ги призовали да се явят в отдел "Пътна полиция" за взимане на отношения", съобщи инспекторът.
Той посочи, че масово в групата не са носели защитни каски и не са се движели плътно вдясно.
"Създават изключителни предпоставки за възникване на ПТП. За нарушенията, които сме установили до този момент, сме ги призовали за взимане на отношение по административен ред", повтори Биков.
От 1 август тази година екипите на СДВР, които са ангажирани за контрол на пътното движение на територията на град София, са установили и санкционирали 3661 водачи на индивидуални електрически превозни средства.
За същия период са регистрирани 26 пътнотранспортни произшествия с тяхно участие, 8 от които са с пострадали лица. От тези 3661 броя има 39 водачи, които са били малолетни.