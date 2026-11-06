3432 Снимка: БНТ

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Опасни ситуации и риск от тежки катастрофи по пътя между Велико Търново и Горна Оряховица предизвикаха недоволството на местните жители. Въпреки че от два месеца движението в участъка под хълма Трапезица е еднопосочно, десетки шофьори ежедневно пренебрегват забранителните знаци и навлизат в насрещното платно. Заради зачестилите нарушения жители на двата града започнаха подписка с настояване за спешни мерки, съобщава БНТ.

Проблемът възникна след активизирането на свлачище в началото на годината. Заради интензивните валежи големи скални маси се срутиха върху част от пътното платно и наложиха затварянето на отсечката за около шест месеца. Впоследствие на мястото беше изградена временна бетонна стена, която ограничава ширината на пътя. Това наложи въвеждането на еднопосочно движение, но част от водачите продължават да използват участъка и в забранената посока.

Според инициатора на петицията Цветомир Георгиев ситуацията е особено опасна заради завоите и ограничената видимост. С настъпването на зимния сезон рискът ще се увеличи допълнително заради заледяванията и по-дългия спирачен път.

По думите му почти при всяко второ преминаване през отсечката среща автомобил, който се движи в нарушение на въведената организация. Допълнителни притеснения създава и близостта на жилищни сгради под пътя.

От Агенция "Пътна инфраструктура", която стопанисва участъка, посочиха, че са поставени достатъчно пътни знаци, предупреждаващи водачите за ограниченията. Според шофьорите обаче сигнализацията сама по себе си не е достатъчна, след като нарушенията продължават ежедневно.

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"Не трябва да чакаме да се преобърне каруцата, за да се търсят пътища", предупреждава шофьорът Цанко Михайлов. Той настоява решенията да бъдат взети навреме, преди да се стигне до тежък инцидент.

Създадената гражданска петиция ще бъде изпратена до отговорните институции. Подписалите се настояват за по-ефективен контрол и допълнителни мерки, които да ограничат опасното поведение на пътя.

От "Пътна полиция" съобщиха, че засилват присъствието си в района. Организирани са ежедневни обходи с участието на екипи на пътната, охранителната и териториалната полиция. При възможност ще се осъществява и контрол на място, за да се предотвратяват нарушенията. Санкцията за неспазване на знак "Забранено влизането" е 51,13 евро, уточняват от полицията.

Междувременно от комисията по устройство на територията, транспорта и паркирането към Общинския съвет във Велико Търново настояват държавата да предприеме действия за трайно укрепване на свлачищния участък.

Общинският съветник Борис Китанов подчертава, че изградената временна бетонна стена не може да бъде дългосрочно решение. Според него е необходимо изграждането на постоянна защитна конструкция и укрепване на склона, така че двупосочното движение да бъде възстановено възможно най-скоро.

Допълнителни затруднения по маршрута създават и паднали дървета след последните обилни валежи. От АПИ уверяват, че извършват ежедневни обходи и реагират на постъпилите сигнали.

Докато се търси трайно решение за проблемния участък, жителите на Велико Търново и Горна Оряховица настояват институциите да не чакат тежка катастрофа, за да предприемат по-решителни действия.

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