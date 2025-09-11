Снимка: Личен архив Революция в лечението на тежка астма: как биологичните терапии променят живота на пациентите

Д-р Лекова, какво представлява тежката астма и с какво се различава от по-леките форми на заболяването?

Астмата е хронично заболяване, характеризиращо се със специфично възпаление, което има рецидивираща симптоматика. Най-често тя се изразява в кашлица, пристъп на задух, стягане в гърдите, свиркащи хрипове и др. При астмата наблюдаваме т.нар. бронхообструкция или стеснение на дихателните пътища, и тя може да е свързана както с някаква алергична предиспозиция, така и да няма алергенен агент. Важно е да се подчертае, че това възпаление не е предизвикано от вируси или бактерии, а че организмът на пациента е предразположен към появата на такъв тип възпаления. Когато става въпрос за тежка астма, пациентите имат чести пристъпи - два или повече за година независимо че са на максимална инхалаторна терапия, и за овладяването на които се назначават допълнително системни кортикостероиди.

Може ли околната среда, генетиката, начинът на живот да повлияят върху появата и развитието на астмата?

Да, защото това е комплексно заболяване, което може да се повлияе както от генетичната предразположеност на пациента, така и от редица външни фактори, като замърсяване на околната среда, инфекции, нездравословен начин на живот (като тютюнопушене, например) и редица други. Всички тези компоненти могат както да отключат астмата, така и да засилят симптомите или да предизвикат проблеми, които до този момент са били непознати за пациента.

Как се поставя диагнозата тежка астма? Какви критерии се използват и какви изследвания се правят, за да се докаже?

Преди да говорим за тежка астма, пациентът трябва да е диагностициран с астма и да са изключени всички други причини, които могат да провокират симптомите. Ако личният лекар има съмнения, най-добре е да насочи пациента към специалист - пулмолог. Ние имаме специални критерии както за диагностика, така и за оценка на тежеста на заболяването. Важно е да се направи изследване на дишането с бронходилататорен тест, който определя обема и капацитета на белия дроб. При пациенти, които вече са диагностицирани с астма, се измерва и преценява дали и доколко се повлияват от назначената инхалаторна терапия.

Важно е да се изследват и т.нар. биологични маркери - като количеството на еозинофилите в кръвта, издишания азотен оксид и др. Това са съвременните диагностични методи за определяне на тежестта на астмата и предразположеността към влошаване на заболяването. Диагнозата "астма" се поставя на базата на комплексно изследване, в което влизат анамнезата, оценка на симптомите, спирометричните, кръвните и образните изследвания. Важно е да се отхвърлят други причини за появата на симптоми като задух и кашлица. Ако пациентът е с поставена диагноза и симптомите продължават, независимо от оптималнотото инхалаторно лечение, могат да се направят и допълнителни изследвания - като алергични тестове, тестове на имуноглобулините и др. Чрез тях може да се определи типът на астмата, нейната тежест и да се добави подходящо лечение.

Има ли типични симптоми, по които човек може да разпознае, че страда от тежка форма на астма, а не лека или сезонна алергия?

Ако пациентът има чести пристъпи на силен задух и кашлица, които пречат на нормалната му физическа активност, ако симптомите са изразени и през нощта, и ако не се повлияват напълно от приложеното редовно инхалаторно лечение, може да предположим, че страда от тежка форма на астма. В тези случаи е добре пациентът да се насочи към специалист, пулмолог или алерголог в тази област.

Колко е важно ранното диагностициране на тежката астма, за да бъде по-ефективно нейното лечение?

Изключително важно е да се диагностицира навреме, защото тежката астма води до значителни проблеми за пациента. Тя има редица негативни ефекти както върху функцията на белия дроб, така и върху качеството му на живот. Тези хора често влизат в болница, отсъстват от работа, провеждат чести курсове на лечение с кортикостероиди, които имат изключително тежки странични ефекти. Ето защо е от огромно значение диагнозата "тежка астма" да се постави възможно най-бързо, за да можем ние, лекарите, да помогнем навреме - да се подобри дихателната функция, качеството на живот и да се избегне дихателната недостатъчност. Тежката астма има по-специфично лечение, което трябва да се приложи веднага след като проблемът се установи.

Има ли съвременни медикаменти или терапии, които променят подхода към лечението на тежката астма в последните години?

През последните няколко години лечението на астмата, и най-вече на тежката астма, претърпя революция, защото се появиха т.нар. биологични терапии. Те промениха хода на това заболяване, подобриха състоянието на тези пациенти - нещата днес са много по-различни. Биологичните терапии са насочени към специфични процеси, характерни за различните видове астма (еозинофилна, алергична, неалергична и др.). Някои медикаменти, например, спомагат за регулирането на нивото на еозинофилите, други - са насочени към имуноглобулините или причинителите на неалергичната астма. През последните години те навлязоха сериозно и вече може да се похвалим с много добри резултати, които промениха прогнозите на това заболяване, което до този момент беше изключително сложно за лечение.

Кои пациенти са подходящи за този тип биологична терапия? Кой може да прецени това?

Биологичната терапия се предлага и се прилага при пациенти, които не се повлияват от оптималната стандартна терапия, която включва инхалаторни лекарства. В момента има три групи инхалаторни лекарства, като при някои пациенти допълнително се налага да включим и други медикаменти. Ако обаче болният не се повлиява от това лечение, тогава пулмологът може да го диагностицира с "тежка астма" и да го насочи към някоя от биологичните терапии, подходящи за неговия вид заболяване. Пътят на болния минава първо през личния лекар, който да го насочи към пулмолог, за да се определи тежестта на астмата. След това се минава през специална комисия, която трябва да разреши прилагането на биологичното лечение и да определи неговия вид. Пациентът трябва да получи одобрение от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), и едва след това да започне лечението. Важно е редовно да посещава и да се консултира с наблюдаващия го пулмолог.

Какви са трудностите, с които се сблъскват пациентите с тежка астма у нас?

На този етап един от сериозните проблеми е да се определи дали пациентът страда от тежка астма и съответно дали има нужда от биологично лечение. Дълго време пациентите с тежка симптоматика се прехвърлят от един лекар на друг, самите те търсят второ, трето мнение, забавят лечението си. Пулмолозите в България са добре информирани - знаем какви терапии се предлагат, знаем къде да насочим пациента. За щастие, процесът вече не е толкова бавен и сложен, както беше преди време. Въпреки това има какво да се желае в тази насока. Важно е и пациентът сам да наблюдава симптомите си, и ако има съмнения, че страда от тежка астма, да се обърне към своя пулмолог и да обсъди въпроса за преминаване към биологично лечение.

Специализираните комисии, за които вече споменах, заседават в много от големите университетски болници в страната - във Военномедицинска академия, в Александровска и др.

Какво може да направи пациентът с астма, за да подобри качеството си на живот?

Важно е пациентът да избягва външните фактори, които могат да влошат състоянието му - като тютюнопушене, дълъг престой в запрашена среда, физически усилия, които могат да предизвикат задух и др. За съжаление, в България много се пуши, а тютюневият дим е бич за астматиците. Ако един астматик пуши, белият му дроб се уврежда много по-бързо и много по-тежко в сравнение с този на пушач, който не е астматик. Разбира се, пациентите трябва да внимават и да се пазят от инфекции, да се ваксинират преди зимния сезон, да приемат редовно инхалаторната си терапия и да посещават редовно своя пулмолог - поне два пъти в годината.

Какво Ви мотивира в работата с пациенти с тежка астма? Разкажете ни някой по-интересен случай.

Мотивира ме това, че най-накрая имаме добра алтернатива за лечение на при пациентите с тежка астма, защото до появата на тези биологични терапии резултатите не бяха много убедителни. Пациентите с тежка астма често влизаха в болница поради обостряне на състоянието, налагаше се да приемат кортикостероиди, които имат редица странични ефекти - като диабет, затлъстяване, остеопороза и др. Днес срещам пациенти, които вече могат да се върнат към нормалния начин на живот. Вече има множество положителни примери. Моя пациентка с тежка астма, която е с много тежко затлъстяване заради дългия прием на кортикостероиди, вече е на биологична терапия - не влиза в болница всеки месец, върна се на работа, животът ѝ се промени изцяло.

Д-р Диана Лекова-Никова е завършила през 1997 г. в Медицинския университет - София.

