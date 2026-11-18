Бюджетът скача със 17% догодина и ще продължи да се увеличава от 2,23% от БВП през 2027 г. на 2,45% и 2,55% в следващите две години, обяви министър Димитър Стоянов

852 Снимка: БТА

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Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на първо четене проекта на държавен бюджет за 2027 г., според който разходите за отбрана възлизат на 3,151 млрд. евро или 2,23% от брутния вътрешен продукт (БВП).

"За" гласуваха девет депутати, "против" - трима, а "въздържал се" - един.

Бюджетът за отбрана е със 17% по-голям спрямо 2026 г. Капиталовите разходи ще бъдат 1,223 млрд. евро, което представлява 40,83% от бюджета на Министерството на отбраната. За попълване на некомплекта в Българската армия са предвидени целеви 27,5 млн. евро от централния бюджет за назначаване на нови военнослужещи. За персонал ще бъдат отделени 1,330 млрд. евро.

Министър Димитър Стоянов заяви, че през 2028 г. е предвидено разходите за отбрана да бъдат в размер на 2,45% от БВП и 2,55% за 2029 г.

Един от най-съществените акценти в проектобюджета е качествената промяна в подхода към иновациите и придобиването на способности, които директно подпомагат както отбраната на страната, така и сигурността на гражданите, заяви Иван Димитров от "Прогресивна България", цитиран от БТА.

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"В продължение на години слушах как министър-председателят Румен Радев, тогава президент, говореше, че хората в отбраната трябва да са център на отбранителната политика, но май се оказва, че се получава среден пръст за възнагражденията", каза Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС. Проблемът е, че като няма увеличение на фонд работна заплата, не виждам пари и за наемане на нови военнослужещи, добави депутатът.

Иво Цанев от ДПС каза, че прави впечатление завишаването на бюджета. Години наред това не се случваше и има нужда от подобно увеличение, но с този бюджет минахме от едната крайност в другата - замразихме парите за персонал и даваме голям процент повишение за модернизация, което не е лошо, но би било редно да има баланс между парите за заплати и модернизацията, обясни Цанев.

Атанас Славов от "Демократична България" каза, че за първи път от пет години формацията няма да подкрепи бюджета за отбрана. В представянето на бюджета се съдържа противоречие. От една страна, министърът отчита, че заложените автоматизми за повишение на възнагражденията за военнослужещите са проработили и има повече кандидати. От друга страна точно тази мярка, която дава ефект, сега се предлага да бъде замразена, каза Славов.

Принципът, който заложихме преди две години, е модернизацията на армията да върви ръка за ръка със заплащането, каза Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната". Ако намерите резерви, нашият апел е да се спази заложеният автоматизъм, каза още депутатът.

На Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. беше поет ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., от които не по-малко от 3,5% от БВП са за основни разходи за отбрана и до 1,5% от БВП - за свързани с отбраната и сигурността инвестиции.

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