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Заради ремонт на асфалта в понеделник, 9 ноември, ще бъде променена организацията на движение в участъци на автомагистрала "Тракия" в областите София и Пазарджик. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Войната по пътищата

От 9:00 ч. на 9 ноември до 9:00 ч. на 11 ноември дейности ще се извършват в отсечката от 5-и до 3-ти км на магистралата в Софийска област в платното в посока към столицата.

При изпълнението ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, като превозните средства ще преминават в изпреварващата, добавя БТА.

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На 9 ноември от 7:30 ч. до 17:00 ч. ще се работи при 89-ия км на магистралата в област Пазарджик. За изпълнение на дейностите в 400-метров участък ще се ограничава преминаването в активната лента в платното в посока София и ще се осъществява в изпреварващата.

От АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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