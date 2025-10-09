Водата е блокирала външния вход на църквата „Св. 40 мъченици“ и затова тя остава затворена за посетители.

Реките Янтра и Белица вдигнаха сериозно нивата си тази нощ и около 5 часа тази сутрин достигнаха критични стойности за разлив и наводнения във Велико Търново, Килифарево и Дебелец. Водата е блокирала външния вход на църквата "Св. 40 мъченици" и затова тя остава затворена за посетители.

На рисковите точки в най-ниските части на Велико Търново има дежурства от противопожарната служба.

Янтра достигна своя пик във Велико Търново около 7.30 ч. тази сутрин с ниво 4.65м. През последния час е отчетен спад с 9см - актуалната стойност е 4.56 метра, написа в профила си във Фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Цяла нощ кметовете на Велико Търново, на Дебелец и Килифарево с полицията и пожарната обикаляха рисковите точки за наводнения.

Към 5 часа тази сутрин във Велико Търново река Янтра е в пика на нивото си - 4,50 метра при критична стойност от 5,50 метра. Екипи на Пожарната и на полицията са в района на кварталите "Асенов" и "Чолаковци", следи се и ниската част на улица "Крайбрежна". Опасността от преливане е преодоляна, увери Даниел Панов.

"Разпоредил съм на кметовете и кметските наместници да огледат обстойно всички мостови съоръжения. И във Велико Търново, и на територията на общината - след намаляване на нивата на реките, ще започне премахването на наносите, влачени от високите води", добави той.

Има активизирали се свлачища.

"И от Трапезица, и от пътя за Горна Оряховица. От АПИ през деня ще ги почистят и ще обрушат камъните, които са опасни. Предстоят огледи на всички мостове и водостоци, за да се организира почистването им в следващите дни при спадане на нивата на реките. Няма нужда от диги. В най-критичните точки, които се наводняват във Велико Търново, реката не можа да достигне", посочи Панов.

По думите му Дряновска река, която се влива в Белица след Дебелец, обаче продължава да се покачва. В Килифарево Белица достигна 2 метра, но към момента няма опасност от заливане на къщи.

След проливните валежи снощи огромна скала се откъсна от крепостта "Царевец" във Велико Търново и падна върху такси. Инцидентът е станал малко след 21 часа в района до музея "Мини България".

За щастие, пострадали няма, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Мястото беше обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата.

Скални късове паднаха и на други места в града. Подобен инцидент е станал на улица "Сан Стефано" в квартал "Чолаковци", но няма пострадали хора и автомобили.

