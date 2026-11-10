Премиерът е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени, организиран е въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан"

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Министър-председателят Румен Радев отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора, съобщиха от правителствената пресслужба.

Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет.

Премиерът е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Над 10 са загиналите в двете тежки верижни катастрофи, които се случиха при пътен възел "Зимница" по магистрала "Тракия" тази сутрин, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Единият инцидент е при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

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Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР.

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