Според доц. Владимир Велинов не е имало никакви противоречия между авторите на съдебно-психиатричната експертиза

18359 Скрийншот: Нова телевизия

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Експертите не са имали никакви противоречия помежду си при изготвянето на съдебно-психиатричната експертиза за случилото се под Околчица и на Петрохан, каза един от членовете на екипа - психиатърът доц. Владимир Велинов. Освен него сред авторите на доклада е имало теолог, сексолог и психолог, който по-рано днес чухме по време на пресконференцията - Росен Йорданов.

"Става дума за педофилия, за манипулиране на децата. Те не са били толкова насилвани физически, а психологично деформирани, за да приемат сексуалната връзка с насилника. Това е маскиран насилник", каза доц. Велинов по адрес на Ивайло Калушев в интервю за Нова телевизия.

Доц. Велинов подчерта, че що се отнася до диагноза, той като психиатър е длъжен да се съобразява с критериите на Класификацията на болестите на СЗО.

"Там сексуалните отклонения са в разстройствата на влеченията, не в душевните болести", обясни експертът. По думите му психопатията е "едно не съвсем актуално клинично понятие", защото вече се говори за разстройство на личността.

"Това са хора, които са в нарушение на общоприетите правила и норми - по-видимо или по-малко видимо", коментира психиатърът.

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Владимир Велинов каза още, че задочната експертиза не е прецедент. В този случай се ползват всякакви материали, каквито могат да бъдат предоставени.

"Заснети материали, литература, предмети, ситуации, обстановка и всичко, което би могло по някакъв начин да покаже или илюстрира какъв е характерът, какви са интересите, какъв е начинът на живот и т.н.", каза доцент Велинов. Той признава, че при задочна експертиза винаги може да има обстоятелства, които да я променят, но те не са известни.

"Тук се работи с хипотези - по-вероятни, много вероятни или по-малко вероятни. Никога не може да се каже, че това категорично е точно така", каза той.

При изготвянето на тази експертиза не е имало различия във вижданията на различните експерти.

"Коментирахме помежду си на части материала. И накрая, вече в последните месеци, мога да кажа, се стигна и до текстовото оформяне. Но преди това ние вече имахме ясни позиции. Помежду ни противоречия не е имало. Всеки от своята гледна точка. Доколкото аз мога да разбирам от теологичните проблеми, доколкото колегата професор-теолог може да разбира от психиатричните, но не е имало противоречия", каза доц. Велинов.

По-рано днес стана ясно, че според заключенията в експертизата, до самоубийството и убийствата Калушев е бил подтикнат освен от намаляването на паричните приходи и отпадането на обществено-политическа подкрепа, най-вече от страх, че ще бъде разкрит и арестуван, тъй като дете е успяло да се измъкне от групата и да разкаже на родителите си какво се случва. Според психолога Росен Йорданов това е отключило последвалите събития, завършили с шест трупа. Заключенията на всички експерти сочат, че не е имало външна намеса при смъртта на жертвите.

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