Всички наличности ще бъдат разпределени за деца и за възрастни над 65 години

5597 Снимка: БТА

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В Министерството на здравеопазването (МЗ) и в Изпълнителната агенция по лекарствата е постъпило писмо от производителя "Инфлувак" за невъзможност да подсигури ваксини срещу грип за аптечния пазар.

Това съобщи БТА, като се позова на пресцентъра на МЗ. Министерството е ангажирано с обезпечаването на националните програми за ваксинопрофилактика. Доставките на ваксините за свободния пазар са търговски въпрос между аптеките, търговците на едро и притежателя за разрешения за употреба.

От Българския фармацевтичен съюз съобщиха на сайта си, че са получили официална информация от VIATRIS ЕООД, притежател на разрешение за употреба на противогрипната ваксина Influvac, че по информация от производителя на ваксината, за сезона 2026/2027 г. се очаква да получи по-малки количества от първоначално планираните. В резултат на това всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени за националните програми за противогрипна ваксинация и Influvac за аптечната мрежа няма да бъде наличен за грипния сезон 2026/2027 г., допълват от фармацевтичния съюз.

Безплатно ваксиниране срещу грип се осигурява по две национални програми, в които се предвижда имунизация на деца и на възрастни на и над 65-годишна възраст.

В началото на октомври от МЗ съобщиха, че започва имунизацията с назалната ваксина срещу грип по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026-2030 г. Осигурени са 47 504 дози за деца от 2 до 7 навършени години. Доставката им до кабинетите на общопрактикуващите лекари, участващи в програмата, е в ход и ще бъде извършена през следващите дни. В аптечната мрежа са разпространени допълнително 27 496 дози за приложение при деца от 2 до 17 навършени години.

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За сезон 2026-2027 г. има сключени договори за 490 000 дози ваксина срещу грип за хора на и над 65 години, казаха в края на септември от МЗ.

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