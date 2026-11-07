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Жители на Павликени отново излязоха на протест на жп гарата в града. Причината - новото разписание на БДЖ от 12 декември, в което е заложено 6 нови експресни влака по линията София - Варна да не спират в населеното място.

Протести

В знак на недоволство част от протестиращите легнаха на жп линията и се заканиха следващата седмица отново на протестни действия, които няма да бъдат мирни, както сега, предаде Нова телевизия.

Това е втори пореден протест на гарата в Павликени срещу решението на Пътнически превози да пусне нови 6 експресни влака по линията София - Варна - София и София- Бургас -

София, които обаче няма да спират на Павликени.

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От БДЖ обявиха, че водят преговори с община Павликени и търсят възможност поне част от влаковете да спират на гарата.

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