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Чуйте статията:
Жители на Павликени отново излязоха на протест на жп гарата в града. Причината -
новото разписание на БДЖ от 12 декември, в което е заложено 6 нови експресни влака по линията София - Варна да не спират в населеното място.
В знак на недоволство част от протестиращите легнаха на жп линията и се заканиха следващата седмица отново на протестни действия, които няма да бъдат мирни, както сега, предаде
Нова телевизия.
Това е втори пореден протест на гарата в Павликени срещу решението на Пътнически превози да пусне нови 6 експресни влака по линията София - Варна - София и София- Бургас -
София, които обаче няма да спират на
Павликени.
Денят в няколко минути
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От
БДЖ обявиха, че водят преговори с община Павликени и търсят възможност поне част от влаковете да спират на гарата.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.