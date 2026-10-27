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Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София на протест срещу условното предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, предаде БТА.

Организатор на събитието е Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа край Телиш.

Снимка: Булфото

Събралите се настояват за справедлив съдебен процес и край на "войната по пътищата".

На първо място сме в Европа по убити по пътищата. Единственото нещо, в което България е първа в Европа, това са убийствата по пътищата. Никой не е застрахован, каза пред протестиращите Попов. Той добави, че този проблем не се решава с лайкове във фейсбук, а с натиск на политиците и когато хората излязат масово на протест, тогава ще има реални промени.

Снимка: Булфото

Като адвокат вярвам, че законите са призвани да регулират обществените отношения, каза пред събралите се независимият столичен общински съветник Димитър Шалъфов. Санкциите също трябва да отговарят на обществената нетърпимост. Съдебната система трябва да създаде нормите и санкциите, така че да отправи сигнал към тези, които се качват зад волана пияни и дрогирани, каза още Шалъфов.

Снимка: Булфото

Оправданието на един убиец и риторичния въпрос дали си е взел поука от това, че миг невнимание може да доведе до необратими последствия е абсолютно принизяване на това, което въпросният е извършил, каза пред медиите инфлуенсърът Даниел Петканов. Вместо да ни шокира със своята строгост, прави обратното, каза още той.

Снимка: Булфото

В края на протеста гражданите запазиха минута мълчание в памет на всички загинали по пътищата.

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