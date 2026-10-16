Рано тази сутрин синдикатите отидоха на среща с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев във връзка с бюджетната процедура за следващата година

20472 Снимка: БТА

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Представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се събраха до сградата на Народното събрание на протестен митинг с призив в бюджета за 2027 г. да бъдат заложени по-високи доходи.

На място има засилено полицейско присъствие, предава БТА.

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Движението по площад "Княз Александър I" е затворено. Малко по-късно започна и автошествие, като от Столичната община информираха за ограничение в движението и паркирането във връзка с него.

Протестното автошествие тръгна от "Княз Александър I" и премина през централни улици и бул. "Цариградско шосе".

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Колоната автомобили на протестиращите се движи в средната лента на "Цариградско шосе". Движението на Орлов мост е затруднено, а в посока спирка "Плиска" - блокирано. Автомобилите на протестиращите са съпроводени от пилотна полицейска кола.

Автошествието трябва да стигне пл. "Площад на авиацията" и да се върне обратно към първоначалната си точка на тръгване. Маршрутът наобратно, както са го представили организаторите, е бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" - НДК - бул. "България" - бул. "Акад. Иван Гешов" - бул. "Цар Борис III" - пл. "Руски паметник" - бул "Ген. М.Д. Скобелев" - ул. "Опълченска" - бул. "Тодор Александров" - пл. "Независимост".

Снимка: БТА

Рано тази сутрин синдикатите отидоха на среща с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев във връзка с бюджетната процедура за следващата година.

Снимка: БТА

В сряда премиерът Румен Радев представи основни параметри на бюджетния план за догодина, като посочи, че той ще бъде представен до Европейската комисия и Еврогрупата.

Снимка: БТА

Президентът на КНСБ Пламен Димитров каза пред журналисти, че в Министерството на финансите им е бил представен бюджетният план, изпратен до Брюксел, в който са заложени 5% увеличение на заплатите и 660 евро минимална работна заплата (МРЗ). Нашата цел е да постигнем 10% увеличение на възнагражденията, за да се покрие инфлацията, подчерта той.

Снимка: БТА

По думите му това са допълнително около 300-350 млн. евро. Според Димитров отпускането на тези средства не биха нарушили дефицита. Облагането на ваучери за храна за нас е неприемливо, каза още президентът на КНСБ.

Той заяви, че синдикатът не приема и предложението МРЗ за 2027 г. да бъде 660 евро. Аз съм умерен оптимист, но не мога да кажа, че ни е обещано нещо и няма как да сме доволни, коментира Димитров. Той очаква до края на другата седмица да бъде представен целият проектобюджет за догодина.

Снимка: БТА

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов призова от трибуната на протеста депутатите да чуят исканията им. Представители на различни федерации обясниха, че възнагражденията им са ниски.

Основните искания са за допълнителни средства за предучилищното и училищно образование, държавното управление, здравеопазването, транспорта и съобщенията, културата, земеделието и околната среда и водите.

Снимка: БТА

Изчисленията на КНСБ показват, че за повече заплати в тези сектори ще са нужни 781,31 млн.евро. Сред исканията на синдиката е и да не се въвежда общ процент за механично съкращаване на работещи в публичните системи.

Протестиращите до Народното събрание носят плакати с надписи "Оценени учители, щастливи деца", "За достойни заплати", "Да защитим доходите и работите места в кризата", "Стига вече работещи бедни" и др.

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