Протест "Боклук за боклука" пред централата на ДПС-НН затвори бул. "Васил Левски" (снимки)
От БОЕЦ призоваха жителите на районите "Люлин" и "Красно село" да си съберат боклука и да го донесат пред централата
Протестът "Боклук за боклука" пред сградата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София затвори бул. "Васил Левски" за движение, предава БТА.
Демонстрацията започна в 18:00 часа и беше обявено, че ще продължи до 20:00 часа. Организирана беше от сдружение БОЕЦ.
От организацията призоваха жителите на районите "Люлин" и "Красно село" да си съберат боклука и да го донесат пред централата. Протестиращите нарисуваха с черна боя главно "Д" и в пространството изхвърлиха торби със смет.
"Обръщаме оръжието на мафията срещу тях", каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев.
Входът на сградата се охранява от полицейски екипи.
В столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, съобщи преди седмица кметът на София Васил Терзиев относно проблема с отпадъците в двата района.
Извозват се 60-70% от отпадъците в засегнатите райони "Люлин" и "Красно село", а в следващата седмица се очаква да станат 100%, съобщи днес Терзиев в ефира на Нова телевизия.