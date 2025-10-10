Протестът "Боклук за боклука" пред сградата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София затвори бул. "Васил Левски" за движение, предава БТА.

Демонстрацията започна в 18:00 часа и беше обявено, че ще продължи до 20:00 часа. Организирана беше от сдружение БОЕЦ.

Снимка: БТА

От организацията призоваха жителите на районите "Люлин" и "Красно село" да си съберат боклука и да го донесат пред централата. Протестиращите нарисуваха с черна боя главно "Д" и в пространството изхвърлиха торби със смет.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

"Обръщаме оръжието на мафията срещу тях", каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев.

Снимка: БТА

Входът на сградата се охранява от полицейски екипи.

Снимка: БТА

В столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, съобщи преди седмица кметът на София Васил Терзиев относно проблема с отпадъците в двата района.

Снимка: БТА

Извозват се 60-70% от отпадъците в засегнатите райони "Люлин" и "Красно село", а в следващата седмица се очаква да станат 100%, съобщи днес Терзиев в ефира на Нова телевизия.

