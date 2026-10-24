Обвинението смята, че доказателствата не показват убедително, че осъденият за смъртта на Милен Цветков се е поправил

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Софийската градска прокуратура обжалва решението на Софийския градски съд за предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков. Според прокуратурата доказателствата по делото не показват убедително, че Николов се е поправил, въпреки че съдът е приел обратното.

Говорителят на прокуратурата Николай Николаев обясни пред NOVA, че законът предвижда две основни условия за условно предсрочно освобождаване - осъденият да е изтърпял повече от половината от присъдата си и поведението му да показва, че се е поправил. Съдебният състав е преценил, че и двете условия са изпълнени, но прокуратурата оспорва тази оценка.

Николаев посочи, че макар да има известна положителна промяна в поведението на Николов, затворническата администрация неколкократно е изразявала становище, че той все още не се е поправил. Според обвинението осъденият трябва да продължи да изпълнява индивидуалния си план и препоръките за корекция на поведението.

Докато спорът бъде решен от Софийския апелативен съд, Николов остава в затвора. Ако протестът на прокуратурата бъде уважен, той ще продължи да изтърпява наказанието си, но впоследствие отново ще може да поиска условно предсрочно освобождаване.

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