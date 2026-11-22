Изявлението му идва след обиск в дома му в Сливен, извършен от служители на ГДБОП. Автоекспертът е бил временно задържан, но впоследствие е освободен

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Проф. Станимир Карапетков заяви, че срещу него се подготвя акция с цел да бъде изваден от разследването на верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Коментарът му пред БНТ дойде след претърсване на жилището му в Сливен от служители на ГДБОП.

"Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на АМ "Тракия". Само това мога да ви кажа. Адвокатите ми не ми разрешават да говоря. Вдигнах кръвно", заяви Карапетков.

Той е председател на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ).

Претърсването е извършено в петък вечерта около 20:00 часа по разпореждане на наблюдаващия прокурор. В дома на експерта са търсени и иззети веществени доказателства по образувано досъдебно производство.

По време на полицейската операция Карапетков е бил временно изведен от жилището и задържан, за да не пречи на действията на разследващите. По-късно е освободен. На място е присъствал и адвокатът му Димитър Марковски.

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Според информация на БНТ повод за действията на ГДБОП е сигнал за оказван натиск от страна на Карапетков върху негов колега при изготвянето на експертни заключения. Прокуратурата засега не е обявила дали на автоексперта е повдигнато обвинение, нито в какво процесуално качество участва в досъдебното производство.

Името на проф. Карапетков беше в центъра на обществен спор и по делото за смъртта на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край Телиш. Бащата на момичето Николай Попов оспори публично заключенията в изготвената от експерта автотехническа експертиза. Впоследствие Карапетков беше отведен от съдебното производство по-рано тази година.

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