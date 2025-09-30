Идеите са да бъдат организирани различни културни и образователни събития, концерти, изложби и базари в публичните пространства на площада

15234 Снимка: БТА

Културен хъб и представителен вход на София да стане площад "Ротонда" на Централна гара е концепцията за социализация и развитие на пространството, представена от кмета на столичния район "Сердика" Момчил Даскалов, съобщиха от местната администрация.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Планът за обновяването на предгаровия площад, който от години тъне в разруха, черпи вдъхновение от вече 10-годишната инициатива UnderGara, актуализирана на база на предложения на десетки експерти в тематични работилници и проучване с участието на над 450 граждани, проведени тази година.

"Имаме изключителни гари в Европа, които са успешен пример за съчетание на съхранена архитектура, транспортен възел, търговски център и уютни ресторанти. Те са оживени места за срещи, градски живот и туризъм. Все още сме далеч от това състояние на Централна гара в София, но правим първите стъпки в посока обживяване на това пространство - няма да е лесно, но сме решени да променим тази част на София", заяви Даскалов.

Концепцията залага на нуждите на различните общности и цели да предложи обживяване на голямото предгарово пространство с разнообразни активности за гражданите от околните квартали, ежедневно преминаващите през подлеза, както и за пристигащите туристи от трите околни гари.

Снимка: Район Сердика

За тях могат да се организират различни културни и образователни събития, концерти, изложби и базари в публичните пространства на площада и новооткритото Споделено пространство "Сердика", ремонтирано от администрацията на района.

Снимка: Район Сердика

Приоритет в програмирането има културата и изкуството като двигател на социална промяна и затова е отправена покана към млади и изгряващи артисти, и културни мениджъри и организации, да се включат в инициативата със свои проекти, които могат да бъдат изложби, инсталации, визуално и публично изкуство, сценични изкуства, прожекции, литературни четения и други.

Снимка: Район Сердика

В плана за обновяването на площад "Ротонда" се предлага още новата зала и мястото около нея да се ползва и от неправителствения сектор за събития за градски каузи, социално предприемачество и благотворителни базари.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.