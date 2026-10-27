Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Товарният кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври, се приближава към български води.

Черно море под прицел

Плавателният съд дрейфа и в момента се намира на около 5-6 мили северно от границата между румънската и българската изключителна икономическа зона и на приблизително 13 мили от бреговата линия, съобщи Maritime.bg.

По информация на специализирания портал българските власти следят отблизо движението на преобърнатия кораб и подготвят мерки за намеса при необходимост.

Синоптичните прогнози за края на седмицата предвиждат значително усилване на вятъра от север и североизток, което може да тласне съда към български води.

В неизвестност остават трима украински моряци от 13-членния екипаж на KHORYV.

Български моряци спасили 9 души от поразения кораб KHORYV в Черно море (видео)
Виж още Български моряци спасили 9 души от поразения кораб KHORYV в Черно море (видео)

Останалите бяха спасени от български моряци на  офшорния снабдителен кораб SARTOR, плаващ под норвежки флаг, който достигнал първи на мястото на инцидента.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух Лайф
Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух
6725
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка" Корнер
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"
15925
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
4001
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
3296
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис! Impressio
"MAMMA MIA!" - финалът, който заслужава бис!
853
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
36
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
1142
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица Вкусотии
Закуската, която ще ви спаси цяла седмица
1096
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
1061
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
487