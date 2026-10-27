Преобърнатият край Констанца кораб KHORYV се приближава към български води
Удареният от дрон съд се намира на няколко морски мили от границата между румънската и българската изключителна икономическа зона в Черно море, нашите власти го следят и готвят мерки
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Товарният кораб KHORYV, който бе ударен от дрон и се преобърна в Черно море на около 13 морски мили от Констанца на 23 октомври, се приближава към български води.
Черно море под прицел
Плавателният съд дрейфа и в момента се намира на около 5-6 мили северно от границата между румънската и българската изключителна икономическа зона и на приблизително 13 мили от бреговата линия, съобщи Maritime.bg.
По информация на специализирания портал българските власти следят отблизо движението на преобърнатия кораб и подготвят мерки за намеса при необходимост.
Синоптичните прогнози за края на седмицата предвиждат значително усилване на вятъра от север и североизток, което може да тласне съда към български води.
В неизвестност остават трима украински моряци от 13-членния екипаж на KHORYV.
Останалите бяха спасени от български моряци на офшорния снабдителен кораб SARTOR, плаващ под норвежки флаг, който достигнал първи на мястото на инцидента.